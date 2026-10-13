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РСМ обяви Ива Михайлова за международно издирване

Съдът ѝ постанови и 30-дневен домашен арест

13.10.2026 | 19:40 ч. 20
Министерство за внатрешни работи / Мinistria e Punëve të Brendshme﻿, Faceook

Министерство за внатрешни работи / Мinistria e Punëve të Brendshme﻿, Faceook

Съдът в Кочани е определил 30-дневен арест за Ива Михайлова, съобщава БНТ.

Също така е подписана и заповед за международното издирване на младата жена. От Основния съд в Кочани поясняват, че са предприели действия по служебен път, след като са получили уведомление от местното ОВР (Отдел за вътрешни работи), за което незабавно е била информирана и прокуратурата.

Въз основа на съдебното решение полицията е получила разпореждане за издаване на заповеди за издирване в случай, че обвиняемата се укрива. Разпореждането вече е получено от ОВР-Кочани.

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Тагове:

РСМ Кочани Ива Михайлова домашен арест международно издирване
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