РСМ обяви Ива Михайлова за международно издирване

Съдът в Кочани е определил 30-дневен арест за Ива Михайлова, съобщава БНТ.

Също така е подписана и заповед за международното издирване на младата жена. От Основния съд в Кочани поясняват, че са предприели действия по служебен път, след като са получили уведомление от местното ОВР (Отдел за вътрешни работи), за което незабавно е била информирана и прокуратурата.

Въз основа на съдебното решение полицията е получила разпореждане за издаване на заповеди за издирване в случай, че обвиняемата се укрива. Разпореждането вече е получено от ОВР-Кочани.