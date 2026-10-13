Радуков за случая „Ива Михайлова“: Отчаянието ѝ е разбираемо

От самото начало казусът с Ива Михайлова е хуманитарен и не трябваше да се превръща в политически, каза пред медии в Северна Македония българският посланик в Скопие Желязко Радуков, след като излезе от Министерството на външните работи и външната търговия в Скопие, цитиран от БТА.

Според съобщението на Министерството на външните работи на Северна Македония посланикът на България е бил извикан „във връзка със събитията, свързани с Ива Михайлова, и начина, по който тя е била посрещната в София”.

„Никой все още не се е срещнал и не е посрещнал (в България) госпожа Михайлова. Естествено, нормално е в един такъв хуманитарен случай да има загриженост, включително от госпожа (Илияна) Йотова, като президент и като майка. И да, сигурно в един момент тя ще я види, както е готова да види абсолютно всеки такъв хуманитарен казус и да му обърне внимание”, каза Радуков пред местните медии, като ги призова да проверяват информацията, която публикуват.

По думите му пред него в Министерството на външните работи и външната търговия на Северна Македония са изразили загриженост за случилото се.

„Аз от своята страна също споделих своята загриженост за това, защото и за нас тази поява на г-жа Михайлова в София е изненада. Нея, разбира се, не можем да приветстваме, но я разбираме, че в състояние на отчаяние, решава да дойде в България. Сами знаете колко е ниско доверието на съдебната система в тази държава (Северна Македония), то е в рамките на 2-3 процента. Как тя да има доверие в институциите, след като тук съществуват нормални законови механизми за това лица, на които е необходимо лечение зад граница и имат ограничителни мерки, да бъдат пускани за това лечение и това съвсем хуманно и се прилага в практиката, но спрямо нея, като българка, поради някаква причина тези механизми не бяха прилагани. Как тя да има доверие в системата, след като компетентната здравна институция в Северна Македония заявява, че необходимото ѝ лечение не може да бъде приложено в тази държава, а в същото време политически фактори на високо равнище заявяват, че всичко е наред и тя получава необходимата ѝ здравна грижа. Може да не подкрепям взетото решение, но в подобна ситуация на отчаяние напълно го разбирам”, посочи Радуков пред медиите в Северна Македония.

Българският посланик в Северна Македония изрази очакване казусът с Ива Михайлова, който по същество е хуманитарен, да не се отрази на отношенията между двете държави.

Случаят "Ива Михайлова"

Срещу 23-годишната Ива Михайлова се води дело в Кочани, Република Северна Македония. Делото е за участие в катастрофа със смъртен случай, при която има и други пострадали, сред които и самата тя. Михайлова е гражданин на България и на Северна Македония и след катастрофата, която се случва в началото на октомври миналата година, и двата ѝ паспорта са отнети и има наложена забрана да напуска Кочани.

Заради забраната Ива Михайлова не може да се подложи на лечение, които според медицинските експертизи от болница в Скопие, не може да бъде осъществено в Северна Македония, но се прилага в България, Турция и Израел. Съдът в Кочани отказа документите ѝ да бъдат върнати, а Апелативният съд в Щип потвърди това решение.

Идването й в България

Вчера сутринта стана ясно, че Ива Михайлова се намира в България. Пред българските медии тя и българският ѝ адвокат Николай Димитров казват, че са влезли в България през ГКПП, а Михайлова се е легитимирала с личните си карти, издадени от Северна Македония и България. Според МВР в Северна Македония обаче в системата на Гранична полиция излизането ѝ от страната не е регистрирано.