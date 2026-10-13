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Нова формула за МРЗ: компромис между бизнеса, синдикатите и държавата

Разговор в “Директно” с Добрин Иванов и Георги Първанов

13.10.2026 | 20:12 ч. Обновена: 13.10.2026 | 20:33 ч. 3

Минималната работна заплата трябва да осигурява средства поне за основните жизнени потребности. Определянето на нейния размер обаче остава сложен процес, в който се сблъскват различни икономически интереси, разчети и очаквания.

Вчера държавата, работодателите и синдикатите обсъдиха нов механизъм за определяне на минималното възнаграждение в България. Предвижда се формулата да не се основава единствено на средната работна заплата, а да отчита и производителността на труда, инфлацията и разпределението на доходите.

Предложените промени срещат различни реакции сред социалните партньори. Работодателските организации виждат в новия подход възможност за по-голяма предвидимост, КНСБ го приема като компромис, а КТ “Подкрепа“ предупреждава, че механизмът може да ощети работещите.

Докато дискусията се води чрез икономически показатели и проценти, за стотици хиляди българи минималната работна заплата има съвсем конкретно измерение. Тя определя доколко доходите им могат да покрият разходите за храна, жилище, сметки и останалите ежедневни нужди. Именно затова въпросът за нейния размер остава не просто икономически спор, а проблем с пряко отражение върху жизнения стандарт на хората.

Дебат по темата в студиото на “Директно“ с изпълнителния директор на АИКБ Добрин Иванов и Георги Първанов от Българската конфедерация по заетостта.

Гледайте видеото с целия разговор.

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Тагове:

КТ Подкрепа минимална работна заплата реформа Директно АИКБ
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