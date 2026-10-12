КТ "Подкрепа" не подкрепи новия проект за размера на МРЗ

По време на заседание на НСТС беше обсъден проекта на правителството за реда и начина за определяне на минималната работна заплата. Според проекта минималната работна заплата ще се определя в диапазон с долна и горна граница като горната ще се изчислява по формула, включваща четири показателя.

Определянето на минималната заплата ще се извършва на два етапа. Първият предвижда преговори между синдикатите и работодателите до 15 май, а вторият - определяне на размера ѝ за следващата година от Министерския съвет до 15 август.

Проекта за новите правила не бяха подкрепени единствено от КТ “Подкрепа”. Главният икономист на синдиката Атанас Кацарчев обясни, че предложеният механизъм ще ощети работещите, които получават минимално възнаграждение.

"По тази формула, която се предлага, имаме ощетяване на минималната работна заплата с поне 20 евро на месец, което прави 480 евро на година. Поради тази причина не сме съгласни да бъде ощетяван работещият на минимална работна заплата”, каза Кацарчев, цитиран от БНР.

Четирите национални работодателски организации изразиха подкрепа за правилата, договорени със синдикатите и правителството през август тази година. Мария Минчева от Българската стопанска камара посочи, че целта със сигурност не е да има ощетяване.

“Нашата цел е да оформим един механизъм, който за в бъдеще да позволява на първо място - участие на социалните партньори, второ - съобразяване както на потребностите на работещите, така и на възможностите на икономиката”, каза още Минчева.

Размерът на минималната работна заплата за 2027 г. ще бъде определен по старите правила и чрез постановление на правителството.