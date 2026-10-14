Мая Манолова се закани: Солени глоби очакват веригите заради надценките

Санкции между 10 и 50 хиляди евро за всеки артикул, при който бъде установено необосновано покачване, очакват големите търговски вериги от Комисията за защита на потребителите. Това потвърди председателят Мая Манолова пред Нова тв.

Проверките са насочени към хранителните продукти от малката потребителска кошница, като целта е да се постигне намаление на цените и по-справедлива стойност за потребителите.

“Ако не могат да докажат, че повишението на цените спрямо началото на август е икономически обосновано, ще ги накажем със сурови санкции”, закани се Манолова.

Шокиращи надценки

Манолова коментира данните за надценките при хранителните продукти, представени от КЗП, Комисията за защита на конкуренцията, КНСБ и експерти. Според нея информацията е събрана от отчетите на търговските вериги и от данни, предоставени от самите тях.

Манолова добави, че при изнесените данни е станало ясно, че има надценки над 141% на хранителните продукти. “Получих обаждания от граждани, които смятат, че надценките достигат около 240% - най-вече при маслото”.

Председателят на КЗП уточни, че представените данни обхващат две групи продукти - млечни изделия и плодове и зеленчуци, които са част от малката потребителска кошница.

По думите ѝ обичайните надценки в Европа са значително по-ниски. Манолова даде пример с Германия, където те са между 15 и 25%, във Франция - около 23%, а при зеленчуците - до 40%. Средната надценка в Европа е около 25%.

Според нея надценки от 141% при млечните продукти са прекомерни. Тя посочи, че след проверка на отчетите на търговските вериги нормалните нива би трябвало да бъдат значително по-ниски. Председателят на КЗП подчерта, че разликата между покупателната способност на българските граждани и цените на храните оказва сериозен натиск върху домакинствата.

“Целта на комисията е да постигне намаление на цените на основни храни и да гарантира по-справедливи условия за потребителите. Ако веригите не се засрамят, трябва да бъдат накарани да намалят цените най-вече на млякото, маслото, сиренето, боба и други основни продукти”, заяви Манолова.

Председателят на КЗП е категорична, че ще настоява за сериозни санкции, включително такива, определяни като процент от оборота. “Крайно време е държавата да защити своите граждани”, добави Манолова.