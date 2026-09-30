Свалиха с 3-4 цента: Манолова разкри как проверките на КЗП повлияха на цените на горивата

Бензиностанции са започнали да свалят цените и да свиват маржовете си след проверките на Комисията за защита на потребителите (КЗП). Това заяви председателят на КЗП Мая Манолова в предаването "Денят ON AIR".

По думите ѝ до момента са извършени над 200 проверки както в големи вериги, така и в по-малки бензиностанции. Окончателните резултати все още не са готови, но проверяващите са установили увеличение на цените на колонките.

"Бензиностанциите и те са притеснени от психологическата бариера от 2 евро за дизел. В крайна сметка са свили маржовете", заяви Манолова в ефира на Bulgaria ON AIR.

КЗП проверява дали увеличения от 9 до 11% в някои обекти са обосновани. До момента са установени четири случая при продажба на пропан-бутана, а останалите проверки продължават.

"Всеки е видял цените на колонките.

След нашите проверки границата от 2 евро беше свалена. За хората всеки евроцент е важен. Надявам се тенденцията да се запази. Притесниха се след нашите проверки, особено в провинцията. На места: "Чакайте, сега ще свалим с 3 цента". В София голяма верига намали с 4 цента. Не искам да преувеличавам нашата роля, но сме си свършили работата".

След КЗП в проверките се е включила и Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Според Манолова трябва да се задейства цялата верига от контролни органи, "за да може хората да си върнат доверието, че държавата ще ги защити".

Предвидените санкции са от 10 000 до 100 000 евро, но Манолова подчерта, че те трябва да бъдат съобразени с икономическите параметри на конкретния търговец.

"Не желая КЗП да бъде възприемана като плашило. Санкциите ще бъдат съобразени с икономическите параметри. 30 000 евро при нарушения за дизел, бензин и пропан - това означава фалит за малките бензиностанции", заяви тя.

Според председателя на КЗП използваният в момента инструментариум за проверки на търговските вериги практически не дава желания резултат за потребителите.

"Въпреки проверки, санкции, виждате - резултат за потребителите няма, цените не мръднаха надолу. Заради начина на приемането на еврото цените на храните излетяха нагоре. Правителството се забави с приемането на закона. Два месеца гратисен период, за да могат фрапантно да си повишат търговците цените", заяви Манолова.

По думите ѝ българският потребител от една-две години плаща за част от храните повече от средния европеец, без да разполага с неговата покупателна способност.

"Плащаме най-скъпите млечни продукти

- 142% от средните цени в ЕС. Българският потребител от една-две години плаща по-скъпо от средния европеец, без да има неговата покупателна способност", подчерта гостът на предаването.

Манолова посочи, че средното ценово равнище при храните е достигнало 93% от европейското и говори за "ножица от 30%", която по думите ѝ "буквално превива българските семейства".

Председателят на КЗП заяви, че целта е не само овладяване на цените, но и повече справедливост при тяхното формиране. Комисията има предложения за допълнителни законови промени, за които Манолова има уверение, че ще бъдат внесени по "бързата писта".

"За момента методиката казва, че в рамките на нормалното е 10% плюс. Над 10% КЗП трябва да завършва проверките със санкции", обясни тя. "След като не става с моркова, да се търсят други механизми. Европейски, не български вариант, не китайски. Поведението на търговските вериги е вакханалия, това е брутално отношение към българското население. Подиграха се с хората, хвърляйки им в кошницата некачествени продукти, а после се опитаха да прехвърлят отговорността на българските производители".

Тя очаква концепцията за т.нар. справедлива стойност да бъде финализирана до седмици и настоя съответните законови промени да вървят паралелно с нея.

Манолова постави и въпроса за неустойките на мобилните оператори. Според нея справката за жалбите показва 35 000 производства, а неустойките са сред най-честите оплаквания.

"След седмица ще поканя мобилните оператори на среща. Ще ги помоля доброволно да изчистят нелоялните практики. Ако не го направят доброволно - завеждаме колективни искове. Там битката ще бъде до изчистване на арогантните клаузи и практики в техните общи условия. Тази битка ще бъде доведена докрай този път -за да освободим българските потребители от камшика на неустойките", увери председателят на КЗП.