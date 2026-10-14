Версия: Корабите, ударени край България, са потопени от торпедо и руска подводница?

Интересна версия се появи в българския ефир относно ударите по кораби в Черно море. Според кап. I ранг Васил Данов от Атлантическия съвет на България за ударите може да е използвана руска подводница и тя да е изстреляла две или три торпеда. Той обаче обясни, че там, където са взривени, морето е плитко и на тези места не са планирани учения или бойни действия с подводници.

Полковник д-р Иван Миланов от Международната асоциация за борба с дронове пък коментира, че е време страната ни заедно с партньорите си от Румъния и Турция да задействат член 4 от договора на НАТО.

"Тази поредица от случки не е редно да се разглежда като поредица от отделни случаи, а като система. И тази система изисква системен отговор, смята полк. д-р Иван Миланов, вицепрезидент на международната асоциация за борба с дронове. И допълни: "Действията на правителството, особено последните, са в правилната посока, но те по никакъв начин не означават, че имаме готовност за противодействие на дронове. Войната вече е война на дронове. Този системен отговор изисква наличието на способности. Наличието на т.н. традиционни средства за противовъздушна отбрана, включително и зенитно-ракетните комплекси, ние имаме и зенитна артилерия, и самолети, и хеликоптери - те по никакъв начин не следва да се обвързват с нещото наречено изграждане на способности за противодействие на дронове. Това е цяла нова система".

Чл. 4 на НАТО следваше да бъде задействан заедно с Румъния и Турция. Имахме всички аргументи в полза на това. Събитията го потвърждават, категоричен бе полк. Миланов.

"България притежава една сериозна брегова система комплекс "Екран", който чрез сензори получава адекватна картина за цялата акватория на българското Черноморие и в извънредната икономическа зона. Влизащи и излизащи кораби се изобразяват. Системата работи, но тя отчита само корабоплаването в тази зона, но за дронове не е ставало дума. Ние сме слепи за дронове", каза капитан I ранг Васил Данов.

Бившият министър на отбраната Велизар Шаламанов също е убеден, че управляващите ни трябва да обвинят Русия за атаките край българските брегове, макар че не са открити части от дронове или от боеприпаси, доказващи, че Москва стои зад ударите. Не допускат и възможността за атака на трета страна с цел въвличането на страната ни във войната.

"Налага се да се работи тясно с НАТО. Тук идват проблемите. Първият е, че българските власти не могат да назоват Русия като източник на заплахата. Вторият е, че многократно колективният Запад бе обвиняван за войната в Черно море, а днес искаме помощ от същите хора при засилено недоверие към нас. Нашите способности са ограничени и липсва тази ефективна координация", призна Шаламанов.

Според капитан Данов едва ли ще бъдат прекратени ударите по кораби в Черно море, където и да са те, защото Русия няма да пристъпи към мирни преговори преди да изпълни целите си.

"Това беше заявено от най-висока страна в Русия. Тези удари ще продължат, защото крайната цел е да бъде удушена украинската икономика, да бъдат запушени, ако не превзети, пристанищните комплекси за товарени и разтоварване на граждански товари, и да бъдат доунищожени всички плавателни и брегови средства на Украйна, за да не може тя да се съпротивлява", допълни той.