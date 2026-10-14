Застраховките на корабите и товарите в Черно море скочиха три пъти

Последните атаки срещу търговски кораби в Черно море вече се отразяват върху морския бизнес, а следващият ефект може да бъде поскъпване на стоките. Застраховките за кораби и товари, преминаващи през икономическите зони на България и Румъния, са скочили три пъти, заяви по bTV собственикът на една от големите шипинг агенции у нас капитан Тодор Георгиев.

По думите му след последните атаки може да последва ново увеличение на застрахователните разходи – този път и за корабите, които преминават през териториалните води на България и Румъния.

„Още на другия ден получихме окръжно от застрахователите, че застраховките в международни води, тоест в икономическата зона на България и Румъния, скачат три пъти – и върху кораба, и върху товара“, обясни капитан Георгиев.

Според него допълнителните разходи се отразяват пряко върху вноса и износа и в крайна сметка могат да доведат до по-високи цени за потребителите.

Атаките са част от хибридната война

Капитан Георгиев определи случващото се в Черно море като част от „хибридна война“. Според неговата теза една от целите е именно увеличаването на разходите за корабоплаването и последващият икономически ефект.

Той посочи и публикации в руския канал в „Телеграм“ „Рибар“, в които по думите му се говори за „безпомощност“ и „паника“ сред българите.

Търговията в Черно море няма да бъде прекратена

Въпреки нарастващия риск капитанът не очаква търговията в Черно море да бъде прекратена.

„Търговията никога не спира дори при бойни действия“, категоричен е той.

Според Георгиев не е задължително атаките да продължат да се приближават към българското крайбрежие. Той смята, че ефектът върху застрахователните цени вече е постигнат.

Спекулациите за товарите на плавателните съдове

Капитан Георгиев коментира и появилите се спекулации за вида на товарите на атакуваните кораби. Според него поразените плавателни съдове не са превозвали оръжие.

Той посочи, че контролът при преминаването през проливите е изключително строг по отношение на опасните товари. По думите му европейските доставки на оръжия за Украйна преминават основно по суша през Полша, а когато подобни доставки идват по море, основният маршрут е от Съединените щати.

Сигурността на доставките

Като възможен модел за повишаване на сигурността на корабоплаването Георгиев даде пример с Ормузкия пролив.

По думите му там танкерите предварително подават информация, че са готови за отплаване, след което координационен център им определя времеви прозорец и маршрут за преминаване.

„Когато се съберат няколко танкера, които трябва да преминат в този времеви прозорец, американските военноморски и военновъздушни сили изграждат противоракетен и противодронов щит. Танкерите минават и това приключва до следващия ден“, обясни той.

Според капитан Георгиев подобна система не може да бъде приложена директно в Черно море, но отделни елементи от нея биха могли да бъдат използвани за по-добра координация и защита на търговското корабоплаване.

Два търговски кораба бяха атакувани с дронове в Черно море при отделни инциденти в нощта срещу 13 октомври 2026. CHELSEA 3, плаващ под малтийски флаг, бе ударен от три дрона на около 18 морски мили източно от град Бяла. Всичките 15 членове на екипажа бяха евакуирани и транспортирани до Варна. Заради леки наранявания някои от тях получиха медицинска помощ. Корабът е регистриран в Одеса, собственост на Украйна. Вторият ударен кораб бе вчера сутринта на 17 мили от Крапец. Корабът потъна. Спасени бяха петима моряци. В неизвестност остават останалата част от екипажа на кораба HS DIGNITY, плаващ под флага на Гвинея-Бисау.