Баба Ванга "предсказа" за 2027 г.: финансова криза, нов руски лидер, нашествие от “свръххора”

Какво ли е предричала Ванга за бъдещето на света през 2027 г.? Тъй като не е известно тя да е записвала голяма част от пророчествата си, е трудно да се каже със сигурност. Но спекулациите продължават, а Sky HISTORY прави опит да разбере какво ни очаква в предстоящата година.

Баба Ванга е смятана за една от най-великите пророчици в историята. Родена на 3 октомври 1911 година и според преданията придобива свръхестествени способности, след като злополука в детството я лишава от зрение. Твърди се, че оттогава насам е предсказала редица значими световни събития, които действително са се сбъднали - от атентатите на 11 септември до президентството на Барак Обама.

Свръхчовешки способности

В интернет пространството циркулират множество предсказания, приписвани на Баба Ванга. За съжаление, не е лесно да се определи кои от тях са автентични. Много от тях първоначално са съобщени от нейната племенница и други последователи, а не от самата пророчица. Въпреки това, едно конкретно предсказание за 2027 година, приписвано на българската ясновидка, със сигурност ще предизвика изумление.

Според него скоро населението ще бъде покосено от непозната болест. Най-странното е, че в резултат на това някои хора ще се сдобият с нови "свръхчовешки“ способности. Това донякъде напомня за историята на самата Баба Ванга (твърди се, че тя е била подета от торнадо, което я е издигнало във въздуха). Дали тогава скоро ще видим цяла армия от "нови Ванги“, които да продължат делото на живота ѝ?

Какво би могло реално да предизвика онези "свръхчовешки“ способности, които току-що споменахме? Пандемия от типа на COVID-19? Тя е споменала, че предсказаните от нея "свръхчовешки“ способности биха могли да бъдат резултат от генетичен експеримент.

Рязък скок в цените на златото

Напоследък в интернет се разпространяват твърдения, че през 2027 г. може да настъпи "глобална криза с паричните средства“. Това от своя страна би могло да накара инвеститорите масово да купуват злато като актив "сигурно убежище“. В дългосрочен план този благороден метал запазва стойността си по-добре от парите в брой. Нещо повече - през следващата година стойността на златото дори може да отбележи драстичен ръст.

Такава е прогнозата според едно от предполагаемите предсказания на Баба Ванга. Твърди се, че пророчицата е предрекла повишение на цените на златото с 25% до 40% през 2027 г. Теоретично подобен растеж би могъл да бъде стимулиран и от използването на злато в технологични компоненти, предвид настоящия бум на изкуствения интелект.

Световният съвет по златото (World Gold Council) обаче представя по-скоро противоречива картина в това отношение. Макар чиповете за изкуствен интелект действително да съдържат злато, по-високите цени биха могли да подтикнат производителите да търсят алтернативи на този метал. Ако търсенето спадне, цените също биха могли да се понижат. В крайна сметка това може да се окаже едно от по-неточните предсказания на Ванга.

Нов източник на енергия

Тук се изпреварват малко събитията, но според сведенията именно за 2028 г. Баба Ванга е предсказала, че човечеството ще създаде нов енергиен източник. Следователно може да се предположи, че учените ще разработват този обещаващ нов източник през 2027 г., преди той да влезе в експлоатация през следващата година.

Какъв би могъл да бъде самият енергиен източник? Една от възможностите е ядреният синтез. В даден момент тази иновативна технология би могла да ни осигури постоянен и надежден поток от електроенергия с нулеви въглеродни емисии, като по този начин облекчи проблемите ни, свързани с климата. Все пак предстои да видим кога точно ядреният синтез ще започне масово да захранва домовете и работните ни места.

Нов руски лидер

Предполага се, че пророчицата е вярвала, че дългогодишният президент на Русия Владимир Путин няма да бъде начело на страната към началото на 2027 г. Евентуална смяна на върха би могла да има сериозни последици за войната в Украйна и за всяко евентуално дълготрайно мирно споразумение.