Съдят измамничка, "кръстена" от баба Ванга, за разваляне на черни магии

Шаманка, която години наред "разваляла" черни магии срещу десетки хиляди левове, получи обвинение.
Районната прокуратура в Монтана е внесла в съда обвинителен акт срещу Ш.К., която измамила Г.А. с 39 427 лева, съобщиха от прокуратурата.
Ш.К. се запознала с пострадалата Г.А. през 2022 година в парк в Монтана. Непознатата се представила като Миладинка от Благоевград и обявила, че е кръстена лично от баба Ванга. Тя дала на Г.А. пликче с билка и заявила, че „Господ я е изпратил, за да й помага“.
В следващите години Г.А. изтеглила два потребителски кредита, 19 бързи кредита и дала парите на обвиняемата, освен това и предала златни накити, заложила апартамента си и друга семейна собственост, като получила нотариално заверено пълномощно от съпруга си. Така дала общо 39 427 лева на Ш.К.
Предстои делото да бъде разгледано от съда.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.