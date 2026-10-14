Прокуратурата: 14-годишното момче умишлено е умъртвило 67-годишния мъж

Окръжна прокуратура-Хасково привлече като обвиняема 32-годишна жена за това, че на 12 октомври 2026 г. в град Димитровград, област Хасково, в съучастие с непълнолетния си син - момче на 14 години, като подбудител и помагач, умишлено го склонила да умъртви 67-годишен мъж - престъпление по чл. 115 вр. чл. 20, ал.3 и ал. 4 от Наказателния кодекс, съобщи Апелативната прокуратура в Пловдив.

Спрямо 14-годишното непълнолетно момче е повдигнато обвинение за това, че на 12 октомври 2026 г. в Димитровград, област Хасково, като непълнолетен, навършил 14-годишна възраст, но могъл да разбира свойството и значението на извършеното деяние и да ръководи постъпките си, умишлено е умъртвил 67-годишния мъж, като му нанесъл прободна рана в сърдечната област - престъпление по чл. 115, ал. 2 вр. чл. 20, ал. 2 вр. чл. 63, ал. 1, т. 2 от Наказателния кодекс.

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Обвиняемата жена е задържана за срок до 72 часа, а непълнолетното момче за срок до 48 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Окръжна прокуратура-Хасково да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо тях.