Пулев: България е в сърцето на развитието на високите технологии в Европа

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев проведе във Вашингтон срещи с представители на Държавния департамент, на които бяха обсъдени задълбочаването на стратегическото партньорство между България и САЩ, сигурността в Черноморския регион, сътрудничеството в областта на отбраната и възможностите за разширяване на двустранните икономически отношения във високотехнологични сектори.

В рамките на посещението си Пулев разговаря с Флийт Уайт, помощник-държавен секретар на САЩ по политико-военните въпроси, и с Джейкъб Хелбърг, заместник-държавен секретар на САЩ по икономическите въпроси. По време на срещите бяха очертани възможности за по-тясно сътрудничество в областта на сигурността, отбранителната индустрия, изкуствения интелект, космическите технологии и стратегическите инвестиции.

Надежден съючник

“България е надежден съюзник в НАТО и има ясна воля да развива стратегическото си партньорство със САЩ. В настоящата международна обстановка сигурността в Черноморския регион изисква постоянна координация и съвместни действия от страна на съюзниците“, заяви вицепремиерът, цитиран от правителствената пресслужба.

В рамките на срещата си с Джейкъб Хелбърг вицепремиерът Пулев разговаря за разширяването на двустранното икономическо партньорство, привличането на американски инвестиции в стратегически сектори и развитието на изкуствения интелект и високите технологии.

Двамата подписаха Съвместна декларация между България и САЩ относно възможностите за партньорство в областта на изкуствения интелект. Документът поставя акцент върху насърчаването на иновациите, изграждането на надеждни вериги за доставки, осигуряването на сигурна цифрова инфраструктура и привличането на инвестиции. Инициираната от САЩ международна декларация обединява 54 държави и очертава обща рамка за сътрудничество в развитието на инфраструктурата за изкуствен интелект.

“България вече не е периферия, а е в сърцето на развитието на високите технологии в Европа. Имаме силна политическа воля да разширим икономическите си отношения със САЩ в сферата на високите технологии и производствата с висока добавена стойност“, коменрира Пулев.

Вицепремиерът представи потенциала на българската IT екосистема, инженерни таланти, научноизследователската дейност и развитието на изкуствения интелект, както и възможностите на страната ни да участва активно в изграждането на европейската инфраструктура за изкуствен интелект.



Пулев подчерта, че страната ни разполага с потенциал да се утвърди като важна част от производствените вериги в индустриите на бъдещето. Той изтъкна, че у нас развиват дейност технологични компании в областта на електрониката, високите технологии, космическата и отбранителната индустрия, които работят и с американски партньори.

Сред приоритетните направления за задълбочаване на икономическото сътрудничество вицепремиерът Пулев открои производството на електромобили и батерии, изграждането на центрове за данни и инфраструктура за изкуствен интелект, развитието на космическите технологии и киберсигурността.

“Изграждаме най-големия космически център в Европа. В Доброславци развиваме сателитни решения в подкрепа на Националния център за наблюдение, координация и управление чрез данни от космоса. Проектът е стратегическа стъпка към утвърждаването на България като водещ център за космически технологии и иновации в Европа, с потенциал за развитие на високотехнологични производства, привличане на инвестиции и създаване на нови възможности за българската индустрия“, изтъкна той.