НС прие промени за ограничаване на измамите с ТЕЛК решения

Измамите с фалшивите ТЕЛК решения ще бъдат силно ограничени след въвеждането на автоматизирана система на риска на базата на изкуствен интелект. Това предвижда приетият с пълен консенсус от Народното събрание законопроект на “Демократична България” за допълнение на Закона за здравето.

Тъй като ТЕЛК решенията трябва да стъпват на реална история на диагнози и изследвания, което е проверимо през Националната здравно-информационна система, автоматично може да се откриват аномалии и риск от злоупотреби.

След установяване на висок риск, съответният случай ще се разгледа от НЕЛК (ако действията са на ТЕЛК) и от Министерството на здравеопазването (ако действията са на НЕЛК), се казва в мотивите на законопроекта.

Такъв контролен механизъм, дори да не установява всички случаи на злоупотреби, ще създаде среда на непредвидимост за злоупотребяващите и ще повиши риска да бъдат уличени, което ще доведе до намаляване на фалшиви ТЕЛК решения.

Чрез тях през годините се източват милиарди от социалната система, а десетки хиляди хора получават неправомерни придобивки, като всичко това е на гърба на реално нетрудоспособните, които имат нужда от тази подкрепа.

Законопроектът освен това облекчава гражданите, като въвежда пълна дигитализация на процеса по получаване на ТЕЛК, вместо хората да бъдат наказвани да се редят по опашки.