ДАНС не изключва нови саботажи след палежа на антени на "Старлинк"

Нито един служител не е освободен от работа, не е преместен от дирекцията, която има за задача да противодейства на руското направление в Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), редуциран е броят на началниците за сметка на броя на оперативните работници, т.е. ръководният състав е намален за сметка на оперативните работници. Това каза председателят на ДАНС Пламен Тончев на изслушване в парламента в отговор на въпрос от депутата от "Демократична България" (ДБ) Атанас Атанасов относно реформата в агенцията.

Той посочи, че допълнително ще представи информация за цялата структурна реформа утре пред парламентарната комисия за контрол на службите за сигурност. Всичко това е планирано и се извършва с оглед гъвкавост, оптимизиране на процесите и увеличаване на аналитичните, техническите и оперативните способности на службите, обясни още Тончев относно реформата.

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Преди това по време на изслушването в парламента във връзка с атаките срещу четири търговски кораби в Черно море, в близост до териториалното море на България, и предприетите мерки за националната сигурност, Атанас Атанасов (ДБ) попита какви способности развива България за противодействие на руските специални служби и техните разузнавателни органи у нас. Миналата седмица Министерският съвет прие постановление, с което преструктурира ДАНС, при което звеното, което трябва да противодейства на руските специални служби, беше понижено от специална дирекция в отдел, посочи той.

Председателят на ДАНС не изключва саботажни действия на територията на България. Той отправи предупреждението си по време на изслушване в Народното събрание във връзка с разследване за умишлен палеж на разположени край София антени за връзка с американската спътникова система "Старлинк".

Комуникационните възможности на тази система се използват и от Украйна за военни цели:

"В конкретния случай има и субективни аргументи, тъй като конкретният обект е в процес на разширяване. Част от оградата му е била отстранена и е улеснила достъпа на извършителите. Това са части, елементи от разследването и проверката, която извършваме с колегите от МВР и прокуратурата. Подобни саботажни действия не са изключени и за в бъдеще. Ние буквално всеки ден установяваме лица, които извършват някакъв вид наблюдение на критична инфраструктура, включително железопътни мостове, жп гари, и затова, както и премиерът, както и министърът на отбраната и на вътрешните работи, и аз призовавам към едно спокойствие, към едно единство, за да може държавата и Европейският съюз да преминат през тези трудни времена."

