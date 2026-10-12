Мирчев: 11 антени на Starlink са умишлено подпалени край София

Единадесет антени за комуникация със сателитната система Starlink на SpaceX са били умишлено подпалени в секретен обект в района на София. Това съобщи съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в публикация във Facebook, като отправи критики към работата на българските служби за сигурност.

Според информацията, разпространена от депутата, двама маскирани мъже са подпалили 11 от общо 17 антени, използвани за връзка със сателитите на Starlink. Системата, разработена от компанията на Илон Мъск, се използва и за комуникации по време на войната в Украйна.

Към момента информацията за предполагаемия саботаж е съобщена от Мирчев, като няма представени официални подробности от разследващите органи за извършителите и мотивите им.

Мирчев отправи критики към ДАНС

Депутатът припомни, че само преди дни, по време на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС), председателят на Държавна агенция "Национална сигурност" го е уверил, че контраразузнаването работи активно за предотвратяване на саботажи, свързани с Русия.

"Очевидно не се справя добре", коментира Мирчев.

Той постави въпроса дали българските служби са разполагали с предварителна информация за подготвяно нападение срещу комуникационната инфраструктура и дали са предприели необходимите мерки за предотвратяването му.

Имало ли е предварително предупреждение за саботаж?

"Възникват много въпроси: имало ли е предупреждение от партньорски служби за готвен саботаж точно на тази локация? Знаели ли са българските служби за готвения саботаж и какви мерки са взети? Присъствието на полицейски коли в последните часове на мястото не е ли закъсняло?", написа съпредседателят на "Да, България".

Мирчев не представя доказателства за връзка между предполагаемото подпалване и Русия, но поставя случая в контекста на рисковете от саботажни действия срещу стратегическа инфраструктура.

Парламентарни питания до ДАНС и МВР

Ивайло Мирчев съобщи, че заедно със съпредседателя на "Да, България" Божидар Божанов са отправили парламентарни питания до ДАНС и Министерството на вътрешните работи.

Двамата настояват за информация относно обстоятелствата около предполагаемото нападение, действията на службите и евентуалните предварителни предупреждения за подобен инцидент.

Мирчев обяви, че във вторник ще предоставят допълнителна информация по случая в Народното събрание.

Предстои да стане ясно дали компетентните институции ще потвърдят информацията за подпалените антени и какви действия са предприети за установяване на извършителите.