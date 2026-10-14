Има ли риск от криза с горивата у нас? Според депутата от "Продължаваме промяната" Радослав Рибарски трябва да се предприемат реални действия.

"Към момента не виждаме управляващите да планират мерки, нямало необходимост. Така беше и с дроновете, многократно ги предупреждавахме. Днес в НС, след два потопени кораба и два други атакувани, те смениха позицията си. Става въпрос за 220 хил. евро да се включим в програмата на НАТО - уверяваха ни, че е изключително скъпа", коментира той.

Особеният управител на "Лукойл" трябва ежемесечно да представя доклад пред парламента, припомни Рибарски пред Bulgaria ON AIR.

"Трябва да обърнем внимание на износа, който търпи загуби от повишените застраховки на експорта. При зърнопроизводителите няма яснота кога ще могат да изнесат продукцията си - огромен риск", предупреди депутатът.

Рибарски е на мнение, че с колективни усилия на страната ни, съседните държави, НАТО и ЕС може да бъде гарантирана сигурността на корабите в Черно море.

Сигурността в Черно море

"Целият източен фланг е голяма тема в НАТО и винаги се търси колективна отбрана. Балтийските държави са много по-подготвени в неутрализирането на дронове. Въпреки това надграждат своите системи и търсят сътрудничество с Украйна. Попитах Радев откъде идва увереността му, че няма да има повече удари. Той каза, че идва от разговорите му с Митрофанова и Буданов. Да видим дали това ще е така и ще можем да си отдъхнем. Управляващите ясно да приемат, че Русия е агресор и ударите са породени от нея", каза депутатът от ПП.

Още за отбраната на България и какви зимни месеци ни очакват след скока на природния газ - вижте във видеото.