Евгений Симеонов: Криза с дизела няма да има

Евгений Симеонов, особени търговски управител на “Лукойл” успокои, че страната ни има “предостатъчно” дизел и потребителите трябва да бъдат спокойни.

“Криза за дизел няма да има”, подчерта Симеонов пред БНТ.

Според него към днешна дата “Лукойл” се справя добре, а през последните месеци е повишена и преработката.

"Има нещо много важно за българския потребител, което трябва да уточним в контекста на изказванията от предходните няколко дни. В България дневно се потребяват между 5 и 6 хиляди тона дизел. Месечно това са между 180 и 190 хиляди тона дизел. Рафинерията в Бургас има капацитет и в момента произвеждаме между 240 и 260 хиляди тона дизел. Тоест произвеждаме много повече, отколкото потребяваме вътре в страната”, категоричен е Симеонов.

Криза с дизела няма

“Ако успеем през следващите месеци да повишим преработката, която в момента е на около 88–90%, до 100%, това означава, че ще можем да преработваме около 280 хиляди тона дизел. Тоест многократно надвишаваме българското потребление. Затова искам категорично да заявя и да разсея всякакви съмнения, че в България ще има криза с дизела. Това е абсолютно невярно. Имаме предостатъчно дизел в България и българският потребител трябва да бъде спокоен”, добави особения търговски управител.

Симеонов е категоричен, че забраната за износ не само, че не помага, но и вреди на бизнеса, потребителя и държавата. Той все пак подчерта, че нямаме безграничен брой резерви, нито безгранична вместимост.

Безсрочна дерогация

На въпрос защо България не получава безсрочна дерогация, каквато получават други държави, вместо за по няколко месеца, Симеонов отговори, че такава дерогация получават няколко държави, които нямат излаз на море.

"Европейската комисия преди време взе решение, че тези държави могат да продължат да използват руски нефт по петролопровода „Дружба“. Това са Унгария и Словакия. Затова те получават безсрочна дерогация. В България това е процес на договаряне между българското правителство, Великобритания и САЩ. По дерогацията работят Министерството на енергетиката и Министерството на икономиката. Те получават съдействие от мен в качеството ми на особен търговски управител, като им предоставям цялата необходима информация, която „Лукойл“ трябва да предостави относно доставките и реализацията”, обясни Симеонов.

Петролната сделка между САЩ и Русия

Симеонов коментира и петролната сделка, сключена между САЩ и Русия.

"Трудно е да се прогнозира. Многократно през изминалите месеци бяхме свидетели на гръмки обещания и обявяване на големи сделки, които така и не се реализираха. Знаем, че в последните дни беше обявена подобна сделка между Съединените щати и Русия. Въпросът е да видим как тя ще се реализира. Бяха обявени количества от около 500 000 тона. Тук мога да кажа, че това е дневното потребление на Съединените щати. Така че не смятам, че една сделка, която осигурява еднодневното потребление, ще се отрази толкова съществено на ситуацията с цените в глобален мащаб. Можем да кажем, че това ще бъде добра стъпка, защото, ако погледнем цените в Съединените щати, от 3 долара за галон в момента цените достигат 7–8 долара за галон дизел. Така че те са под същия натиск, под който са както Европа, така и България”, каза още Симеонов.

Той добави, че няма допълнителна информация за евентуална сделка за продажбата на "Лукойл”.