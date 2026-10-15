Кабинетът предлага 660 евро минимална заплата от 1 януари

Кабинетът “Радев” предлага минимална работна заплата от 660 евро от 1 януари 2027 година. Проектът на постановление на Министерския съвет е публикуван в Портала за обществени консултации, предава БТА.

Ако предложението се приеме, минималната работна заплата ще бъде увеличена с 39,80 евро или с 6,4% спрямо размера ѝ от 620,20 евро през 2026 г. Увеличението на минималната работна заплата ще допринесе за стимулиране активността на пазара на труда, за нарастване на най-ниското възнаграждение за положен труд на заетите лица, за намаляване на неравенството в доходите и бедността, за повишаване на покупателната способност и жизненото равнище на населението, посочват от Министерството на труда и социалната политика.

Със свое решение вчера правителството определи реда и начина на определяне на минималната работна заплата. Новите разпоредби предвиждат всяка година до 15 август правителството да определя размера на най-ниското основно месечно възнаграждение за труд за следващата година в диапазон с долна и горна граница.

Вчера по време на заседание на Министерски съвет премиерът Румен Радев подчерта, че увеличението на минималната работна заплата е сред основните приоритети на Бюджет 2027.