Радев обеща: Бюджет'27 година ще бъде представен навреме, фокусът е семейството (ВИДЕО)

Министър-председателят Румен Радев заяви в началото на заседанието на МС, че ще се вземе решение за изпращане в ЕК и еврогрупата бюджетен план за 2027 година,

“Знаете в какво състояние заварихме държавната хазна - изпразнена, дефицит, наследени борчове, редица наследени проекти, сметки и фактури, които продължаваме да изплащаме. Взехме решение, след внимателна и прецизна работа. Както обещахме Бюджет 2027 ще бъде представен навреме. В него имаме ясни приоритети и политики и основните от тях са в направление на оздравяване на публичните финанси, засилена социална и семейна подкрепа. Повече средства за образование, здравеопазване, спорт, култура, както и консенсус за от всички партии за сектор отбрана”, каза премиерът.

Радев каза, че се надявам да имаме повишени приходи в хазната от приходи и подчерта, че ще има редица реформи по сектори. “Ограничаване на разходите, свиване на дефицита, намаляване на номиналния размер на нов изтеглен дълг спрямо 2025 и 2026 година. Очаква се оптимизация на администрацията, по-ниски субсидии за държавните предприятия и най-важно - реформа в ТЕЛК. Хората с ТЕЛК са над 880 хиляди души и растат в геометрична прогресия. Залагаме на повече приходи, без да вдигаме данъци”, категоричен е Радев.

“Затяга се контролът върху хазарта”, категоричен е премиерът.

Фокусът е бъде поставен върху семействата и децата - увеличават се данъчните облекчение за семейства с деца, увеличаваме подкрепата за майките, увеличаваме стипендиите за учениците - след дълги години, за да знаят и да могат повече. Подкрепяме студентите в храненето и настаняването.

“Заплатите на младите лекари са важни, но затягаме контрола върху злоупотребите със Здравната каса”, категоричен е Радев.

Фокусът е бъде поставен върху семействата и децата - увеличават се данъчните облекчение за семейства с деца, увеличаваме подкрепата за майките, увеличаваме стипендиите за учениците - след дълги години, за да знаят и да могат повече. Подкрепяме студентите в храненето и настаняването.

“Заплатите на младите лекари са важни, но затягаме контрола върху злоупотребите със Здравната каса”, категоричен е Радев.

По време на заседанието на МС премиерът каза още, че Националната детска болница е основен акцент в програмата на правителството.

“Доходите - 5% увеличение на заплатите от бюджетната сфера, 6% за педагогическия персонал, увеличение на пенсиите с около 8%, увеличение на ваучерите за храна. Важно е стимулирането на икономическото развитие, да пълним хазната от производство, а не да преливаме пари от едни пера в други и да си мислим, че правим реформи”, добави Радев.

Радев добави, че инвестицията в пътната безопасност също е важна. “Важен подход от наша страна това е залагане на средства в различните министерства.

"Подходът, който възприемаме е да успеем да мобилизираме частен капитал, а да освобождаваме публичните средства в образование, спорт, сигурност. Обещаваме посока, финанси, държава, която харчи и инвестира разумно, данъчна система с конкурентноспособност и не на последно място държава, която инвестира в най-важни си капитал - хората”, каза премиерът.