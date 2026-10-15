Експерти спорят: Военното командване от НАТО дали ще повиши сигурността?

Според Христо Папукчиев, ако НАТО поеме военното командване в Черно море, това едва ли би увеличило сигурността."Колкото повече се надробяват органите за взимане на решения, толкова по-малко решения ще вземат. Много генерали и адмирали, а кой ще върши работа", каза Папукчиев в предаването “България сутрин”.

Доц. Момчил Дойчев от Атлантическия съвет е на мнение, че правим опит да избегнем активирането на член. 4 от НАТО.

"От доста време се говори България, Румъния и Турция да осигурят координирана защита под егидата на НАТО. Тревогата на румънския военен министър е основателна. Ако има единно командване, което да координира защитата на съдовете от и за Украйна, това би могло да намали заплахата, но няма да спре ударите по кораби", коментира той.

Доц. Дойчев добави, че Румъния има разузнавателна система "Посейдон" и прекрасно може да разбере откъде идват тези дронове. "Имаме достатъчно разузнавателни данни, но тук става дума за способности за различен вид дронове. Очевидно не е войнолюбие да спасяваш търговски кораби”.

"Ако този център в Румъния работи толкова добре, защо ние не разполагаме с адекватна и бърза информация. Какво крият те от нас или ние знаем повече от тях?", контрира кап. Папукчиев.

Руснаците знаят, че сме некоординирани

Пред Bulgaria ON AIR експертът по сигурност и отбрана Илия Налбантов посочи, че руснаците много добре знаят, че по нашето Черноморие имаме некоординираност в усилията на България и Румъния за гарантиране на сигурността.

"Румъния все пак има някакви изградени системи. Предложението на НАТО е да се изземат национални отговорности и да бъдат под шапката на НАТО. Ние нямаме целия арсенал от инструментариум, за да наблюдаваме какво се случва под водата и над водата в Черно море", поясни Налбантов.

Според него имаме работа с двуличие от страна на Москва и трябва ясно да определим противника.

"Нямаме способности за противодействие на агресора от страната на "зелените човечета". Тази стратегия трябва да е координирана и ние трябва ясно да ограничим линията, при която ще бъдат докарани способности на страни членки на територията на страната - законодателно да бъдат ограничени техните способности", добави експертът по сигурност.

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