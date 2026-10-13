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В развитие Нови два кораба бяха поразени на ръба на териториалните води на България

Заради удара по кораби: Гюров настоява за консултации по член 4 на НАТО

Той коментира и палежът на Starlink антените

13.10.2026 | 10:00 ч. Обновена: 13.10.2026 | 10:02 ч. 10

Кандидатът за президент Андрей Гюров настоява да бъде активиран член 4 на НАТО заради корабите, ударени в непосредствена близост до българския бряг. 

"Ескалация, дошла след плахата реакция на президента Йотова и правителството от преди дни", коментира още той във видео, публикувано на страницата му във Facebook. "След седмица спорове от управляващите дали дроновете са руски и пожелателни мерки, като подкрепа за мораториум върху ударите по търговски кораби в Черно море. Настоявам правителството незабавно да свика консултации по член 4 от договора за НАТО и да представи конкретен план за защита на българското крайбрежие и корабоплаването."

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Гюров коментира и запалените антени на Starlink

"По тази тема виждаме пълно мълчание", заяви той. "Подобен случай е имало в края на септември в Плоша и вече има задържани. Полският премиер посочва този акт като още един епизод от хибридната война. Тук тези атаки и саботажи са потулват."

Гюров попита как работят службите, за да им противодействат, като иронично зададе въпроса дали ще бъдат обявени за самозапалване, както военните заводи у нас се самовзривяват.

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"Води се хибридна война и е време да извадите главите си от пясъка.  Българският народ е на първо място и неговата сигурност трябва да бъде защитена веднага", категоричен бе кандидатът за президент. 

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Тагове:

Андрей Гюров Starlink кораб Черно море НАТО атака дрон кораб-13.10.
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