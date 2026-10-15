Наталия Ефремова: До две седмици ще бъде взето решение за МРЗ

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова съобщи, че окончателното решение за размера на минималната работна заплата предстои да бъде взето в рамките на следващите две седмици.
Тогава, по думите ѝ, ще бъдат договорени всички параметри на бюджета за следващата година,
“Моята амбиция е да се приближим максимално до горната граница от 672 евро. За момента работният вариант и това, което позволяват възможностите на бюджета, е разписан с малко по-нисък размер - 660 евро”, коментира Ефремова.
От опозицията разкритикуваха предложението и добавиха, че има неясноти около механизма за определянето ѝ.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.