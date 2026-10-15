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Наталия Ефремова: До две седмици ще бъде взето решение за МРЗ

Амбицията ми е да се доближим до горната граница, добави тя

15.10.2026 | 13:20 ч. 9
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова съобщи, че окончателното решение за размера на минималната работна заплата предстои да бъде взето в рамките на  следващите две седмици.

Тогава, по думите ѝ, ще бъдат договорени всички параметри на бюджета за следващата година,

“Моята амбиция е да се приближим максимално до горната граница от 672 евро. За момента работният вариант и това, което позволяват възможностите на бюджета, е разписан с малко по-нисък размер - 660 евро”, коментира Ефремова.

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От опозицията разкритикуваха предложението и добавиха, че има неясноти около механизма за определянето ѝ.

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Тагове:

Наталия Ефремова МТСП минимална работна заплата бюджет горна граница
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