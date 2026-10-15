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Кола падна в река Арда, възрастно семейство пострада

75-годишният шофьор е загубил управление и е самокатастрофирал

15.10.2026 | 14:38 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Двама души са пострадали при пътнотранспортно произшествие на пътя, след като лек автомобил падна в река Арда. 

На 14 октомври 2026 г., около 11:51 ч., на пътя между с. Търън и гр. Мадан е възникнало пътнотранспортно произшествие. Лек автомобил „Тойота Ярис“, управляван от 75-годишен мъж от гр. Неделино, е паднал в коритото на река Арда, след като водачът загубил контрол над управлението, съобщиха от ОД на МВР - Смолян. 

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При инцидента са пострадали водачът, който е с множество фрактури на ребра, и 75-годишната му спътница, получила контузия на гръдния кош. Двамата са транспортирани и настанени за лечение в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ – Смолян, без опасност за живота.

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