Кола падна в река, шофьорът е с положителна проба за метамфетамин

Регистрационните табели на колата били от друг автомобил

06.01.2026 | 14:11 ч. 7
БГНЕС

БГНЕС

Инцидент в тетевенското село Градежница - шофьор на 28 години и спътничката му на 21 пострадаха след като автомобилът им падна в реката на селото, пише “24 часа”.

Към мястото на произшествието незабавно е изпратен полицейски екип. Помощ е оказана и на пострадалите.

По първоначална информация, водачът загубил контрол над автомобила и е последвало падане в коритото на реката. Двамата са откарани за преглед и лечение в болница в Плевен. Водачът е тестван с техническо средство за алкохол и наркотици, като пробата за наркотици е дала положителен резултат за метамфетамин.

Установено е още, че превозното средство е с прекратена регистрация, а регистрационните табели поставени на него са издадени за друг автомобил. По случая в РУ Тетевен е образувано досъдебно производство и работата продължава.

полиция паднала кола река РУ Тетевен метамфетамин дрогиран шофьор
