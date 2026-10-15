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ПП: Учителите ще губят доходи заради новия механизъм за заплатите

Радев обеща да води битка с олигарсите, но обедняването продължава

15.10.2026 | 14:14 ч. 7
БГНЕС

БГНЕС

Депутатът от “Продължаваме промяната” Венко Сабрутев коментира, че от следващата година българските учители ще губят по 167 евро на месец от заплатата си, благодарение на управлението на Радев.

“Битката на Румен Радев с работещите бедни продължава. Виждаме, че той е решил да поеме и една друга битка, с други олигарси - това са учителите”, коментира Сабрутев в кулоарите на парламента.

По думите му, увеличението от 7,5% реално е намаление от 11% по стария механизъм за определяне на минималната работна заплата.

“Минималната заплата ще бъде с 32 евро по-ниска спрямо механизъма, който ние финансирахме преди управлението на “Прогресивна България“, Вместо 692 евро на месец, хората с МРЗ ще получават едва 660 евро “, добави Сабрутев.

“През 2026 г. с бюджета на Гълъб Донев не се изпълни ангажиментът за 125% от средната работна заплата. Радев обеща да се бие с олигарсите, а те се оказаха работещите и учителите”, каза още депутатът от ПП.

 

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Венко Сабрутев ПП заплата работещи бедни олигархия Румен Радев
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