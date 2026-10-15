МВР: Има заподозрени за палежа на “Старлинк"

И.д. главен секретар на МВР гл. комисар Любомир Николов заяви, че е създадена организация срещу купуването на гласове във връзка с подготовката за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври.

"Остават 10 дни до провеждането на изборите. Органите на МВР са взели всички мерки, с които да обезпечим правото на свободно гласуване на гражданите и вота да мине законосъобразно. Работим срещу купуването на гласове, разпоредил съм проверки превантивни във всички населени места, където наблюдаваме висока концентрация на хора, занимаващи се с купуване на гласове. 140 операции сме провели до момента, преди всичко наблягаме на ромски махали и места, които в предходни избори са били обект на нашето внимание”, каза главният комисар.

Николов добави, че са образувани две досъдебни производства за изборна търговия. "Осигуряваме безпрепятствено транспортиране на машини и изборни книжа", каза още главният секретар.

"Наблягаме и на проблема с кибератаките, ще следим киберпространството и с ГДБОП правим мониторинг, за да не допуснем кибератака в деня на изборите и в деня за размисъл”, каза още Николов.

Той каза още, че операциите са насочени срещу купуването на гласове, но и срещу битови престъпления и разпространението на наркотици. "Нещата са спокойни, ако се налага да реагираме някъде, ще го направим незабавно”, добави комисар Николов.

Относно палежа на "Старлинк”, той каза че има заподозрени лица, но не може да даде подробности, защото тече разследване. "Не сме чак толкова активни в ТикТок, но сме активни на терен и действаме”, добави Николов.

По повод зачестилите бомбени заплахи в институции, детски градини и училища, Николов каза, че ФБР също е ангажирано с проблема.

"Работим усърдно, ФБР също са ангажирани с този проблем и в най-скоро време ще получим необходимата информация, с която да достигнем до конкретни заподозряни лица”, каза още главният комисар.