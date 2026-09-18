Любомир Николов: Разследваме случай, при който малоимотни лица са превъртали милиони левове през банки и чейнджбюра

МВР работи по 900 сигнала за корупционни престъпления, като около 500 от тях са свързани с нарушения при обществени поръчки. По повече от 250 от случаите вече са образувани наказателни производства в прокуратурата. Това заяви по NOVA“ и.д. главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов.

По думите му службите проверяват обществени поръчки с минимална стойност от 1 млн. евро, като анализът обхваща периода от 2020 г. При работата по сигналите МВР използва и данни, анализирани със системата „Сигма“. Николов посочи, че Министерството на иновациите и дигиталната трансформация подпомага разследванията чрез анализ на дружествата и обществените поръчки, които те са спечелили.

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Резултат от тази работа вече са над 250 наказателни производства, образувани в прокуратурата. „Това означава, че ние с нашите действия сме събрали годни доказателствени средства, които са спомогнали за образуването им“, заяви и.д. главният секретар.

Той уточни, че това не изчерпва работата на МВР. Службите продължават да работят по оперативни дела, които все още не са докладвани на прокуратурата.

„Отделно от това работим по оперативни дела, които все още не сме докладвали в прокуратурата. В най-скоро време ще обявим много интересни данни. Ще видите как едни малоимотни лица - във времето, в което трябваше да се превалутират левовете в евро, едни малоимотни лица превъртат през различни банки и чейндбюра милиони левове", обясни Николов.

Той коментира и сериозните нарушения при обществени поръчки за мантинели и връзки между фирми, спечелили значителна част от поръчките. По думите му четири дружества, които привидно са конкуренти, са печелили 99,5% от поръчките за мантинели. „Те се занимават с производство, внос и монтаж на мантинели“, обясни Николов.

И посочи, че около основните компании е изграден конгломерат от свързани дружества, част от които според разследването са използвани като „дружества касички“.

„Отклоняването става с дружества, които се регистрират, след като вече паричните средства са усвоени от спечелената обществена поръчка. Те се дават на тези дружества под формата на заеми и впоследствие те си купуват движимо и недвижимо имущество с тях“, заяви и. д. главният секретар.

Николов съобщи, че само по конкретния случай става дума за около 400 милиона евро, а в края на миналата година същите дружества са участвали по всички позиции за изграждането на нови мантинели. По думите му тогава е било одобрено отпускането на още 960 милиона евро.

„Близо 1 милиард евро, което с идването на това ново правителство - на Румен Радев, е стопирано. Обществената поръчка, която е била спечелена по време на кабинета "Желязков", след спирането ѝ е превъзложена на „Автомагистрали“, каза той.

Николов коментира и изнесената информация за полети на лидера на ДПС Делян Пеевски със самолет, свързан с едно от дружествата. Той заяви, че според получени от малтийските партньори данни са издадени 36 фактури на обща стойност около 5 милиона евро, свързани с полетите.

„От информацията стана ясно, че в периода от началото на 2023 година до края на 2024 година, лицето Делян Пеевски е осъществило 36 полета със същия самолет“, посочи Николов.

На въпрос дали тези полети са били декларирани, главният комисар отговори: „Следвало е той да ги декларира в декларацията, която попълва всяко едно лице на публична длъжност, а такава информация в неговата декларация не сме видели“.

Николов подчерта, че окончателната преценка за наличие на престъпление трябва да бъде направена след разследване и от компетентните органи.

„Това трябва да го пита прокуратурата и, естествено, след проведеното разследване да се прецени дали има данни за извършено престъпление от конкретно лице или отпадат тези данни“, заяви той.