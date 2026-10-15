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Пътник скочи на релсите на метрото в "Младост"

Пациентът за минути е бил изведен от релсите

15.10.2026 | 17:07 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Пътник е скочил на релсите на метростанция “Александър Малинов“ в столичния квартал “Младост“, съобщава bTV.

Инцидентът е от 16 часа и е довел до временно забавяне на движението по Линия 1 на софийското метро, съобщиха от “Метрополитен“ ЕАД в официална позиция.

Пътникът е жив, в рамките на няколко минути е бил изведен от релсовия път с помощта на служители на дружеството и полицейски служители.

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След бързата им намеса движението на влаковете е възстановено. Към момента мотрисите се движат по нормален график.

От “Метрополитен“ ЕАД призовават пътниците да спазват правилата за безопасност в метрото.

От дружеството подчертават, че бързата реакция на служителите при подобни ситуации е от ключово значение за ограничаване на риска и предотвратяване на по-сериозни последствия.

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