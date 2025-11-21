"Метрополитен": Няма нито една компрометирана сграда по изградените 52 км метро

Няма нито една компрометирана сграда в рамките на изградените до момента 52 км метро в София, заяви директорът на "Метрополитен" Николай Найденов на брифинг в Столичната община след дискусия на тема "Столичното метро - технологии на изграждане", в който участваха още зам.-кметът по транспорт Виктор Чаушев, кметът на район "Слатина" Георги Илиев и кметът на район "Подуяне" Кристиян Христов.

В началото на ноември жителите на блок в квартал "Хаджи Димитър" в София се евакуираха заради констатирани пукнатини в сградата. Собственик на апартамент в сградата посочи тогава за БТА, че пукнатините съвпадат със започнатото изграждане на третата линия на метрото в близост. Сигнали за проблеми изпратиха и до "Метрополитен" родители на деца от 93 СУ "Александър Теодоров – Балан" в кв. "Гео Милев".

Найденов увери гражданите, че сградите в близост до изграждащите се участъци на метрото се следят в реално време. Гражданите и живущите в тях могат да бъдат абсолютно спокойни, че със строителството на метрото няма да бъде нарушена конструкцията на техните жилища, заяви директорът на "Метрополитен".

Запознахме се много подробно с инженерно-технологичните решения при строителството на метрото, които са доказвани и приложени нееднократно, заяви зам.-кметът Чаушев. Той подчерта, че метрото се строи на голямо разстояние от жилищните сгради. Технологиите, които се прилагат при строителството на метрото, не оказват влияние върху сградите, независимо че на част от местата се минава дори под тях, подчерта Чаушев. Той успокои хората, че строителството на метрото не е причина за появата на проблеми в част от сградите. В момента всичките сгради, които са по трасетата, се наблюдават. Отклоненията по тях или ги няма, или са в рамките на един милиметър, което не води до проблеми, подчерта заместник-кметът.

Той обърна внимание, че сградите, в които в момента има най-големи нарушения на конструкцията, са на разстояние от 50-80 метра от метрото и причината за проблемите не е в строителството на тунелите. Ангажимент на собствениците на тези сгради е да извикат строителни инженери, които да направят конструктивно обследване и да прегледат причините, каза заместник-кметът. Той поясни, че става въпрос за сгради частна собственост.

Убеден съм, че методът на изграждане на метрото, който в момента се прилага в "Слатина", е сигурен, заяви Георги Илиев. Въпреки това, където има нужда и където има някакви опасения от гражданите, прилагаме и конструктивни обследвания в момента, добави той и съобщи, че в 93-то училище в момента се извършва конструктивно обследване. Резултатите от него се чакат. Според районния кмет вероятно става въпрос за движение на почвата, което няма нищо общо с метрото. Проблеми в това училище са от десетилетия, не са възникнали сега, каза още кметът на "Слатина".

Кметът на "Подуяне" Кристиян Христов информира, че същинските строителни работи по изграждане на метрото в района вече приключиха. Вървим към добри новини за отварянето и пускането в експлоатация на участъка и на трите метростанции там, каза кметът. Той също изтъкна, че проблемите с конструкцията на жилищния блок номер 2 в ж.к. "Хаджи Димитър", чиито живущи бяха евакуирани, са от много години. Блокът се намира на голямо разстояние от строителните дейности на метрото и нямат никаква връзка с тях.