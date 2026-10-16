Разрешават за мотори и кемпери "Гражданска отговорност" за един месец

Собственици на мотори и кемпери вече ще могат да сключват задължителната застраховка “Гражданска отговорност” и само за един месец. Застрахователите ще могат да предлагат полиците за срок от поне 30 дни за определени категории превозни средства, вместо собствениците им да бъдат принудени да сключват годишна застраховка.

Това предвиждат промени в Кодекса за застраховането, предложени от Стефан Белчев и група депутати от “Прогресивна България”, които парламентът прие окончателно на второ четене.

Новите правила ще обхващат превозни средства с временна или транзитна регистрация - за срока на валидност на регистрацията, бавнодвижещи се пътни превозни средства, самоходни машини, моторни превозни средства от категория L (където влизат мотопеди и мотоциклети), къмпинг-ремаркета и къмпинг-автомобили.

Цените на по-краткосрочните полици ще бъдат определяни от застрахователните компании, пише Труд. Целта е собствениците на превозни средства, които не се използват през цялата година, да имат по-голяма гъвкавост при сключването на задължителната застраховка.

Промените се правят след недоволство сред мотористите заради поскъпването на застраховката “Гражданска отговорност” за мотопеди и мотоциклети и искане на застрахователите да плащат наведнъж цената на полицата за цяла година, а не на разсрочени вноски.