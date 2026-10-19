Мирчев пита Радев за палежа на Stralink: Как обвиняемите напуснаха България?

Депутатът от "Демократична България" и съпредседател на "Да, България" Ивайло Мирчев поиска отговори от премиера Румен Радев за действията на службите по разследването на палежа на антените на Starlink. В публикация в социалната мрежа Фейсбук, Мирчев постави въпроса как двамата обвиняеми са напуснали България, след като на 14 октомври Радев увери от парламентарната трибуна, че разследването е под контрол.
"Още малко търпение, ще имате резултат", цитира Мирчев думите на Радев от изслушването в парламента миналата седмица. "Пет дни по-късно прокуратурата иска европейска заповед за арест, а двамата обвиняеми са напуснали България и местонахождението им е неизвестно", заяви Ивайло Мирчев.
Той настоява да се изясни кога обвиняемите са напуснали страната, кога службите са разбрали за това и каква информация е имал Радев, когато е уверявал депутатите, че ще има резултат от разследването.
"Сега лично дължи отговор пред обществото какво е постигнато, какво е пропуснато и кой носи отговорност", казва депутатът.
В 15:00 часа днес Градският съд на "Черковна" ще проведе съдебно заседание по искането за издаване на европейска заповед за арест (ЕЗА) спрямо двамата обвиняеми за подпалването на антените на Starlink.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.