Мирчев пита Радев за палежа на Stralink: Как обвиняемите напуснаха България?

Депутатът от "Демократична България" и съпредседател на "Да, България" Ивайло Мирчев поиска отговори от премиера Румен Радев за действията на службите по разследването на палежа на антените на Starlink. В публикация в социалната мрежа Фейсбук, Мирчев постави въпроса как двамата обвиняеми са напуснали България, след като на 14 октомври Радев увери от парламентарната трибуна, че разследването е под контрол.

"Още малко търпение, ще имате резултат", цитира Мирчев думите на Радев от изслушването в парламента миналата седмица. "Пет дни по-късно прокуратурата иска европейска заповед за арест, а двамата обвиняеми са напуснали България и местонахождението им е неизвестно", заяви Ивайло Мирчев.

Той настоява да се изясни кога обвиняемите са напуснали страната, кога службите са разбрали за това и каква информация е имал Радев, когато е уверявал депутатите, че ще има резултат от разследването.

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"Сега лично дължи отговор пред обществото какво е постигнато, какво е пропуснато и кой носи отговорност", казва депутатът.

В 15:00 часа днес Градският съд на "Черковна" ще проведе съдебно заседание по искането за издаване на европейска заповед за арест (ЕЗА) спрямо двамата обвиняеми за подпалването на антените на Starlink.