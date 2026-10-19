Четиринадесетгодишно момче намушка при конфликт съученик в Карнобат

Четиринадесетгодишно момче е намушкано от свой съученик в Карнобат. Инцидентът е станал около 11:00 часа на игрище в съседство с училището, каза за БТА кметът на Карнобат Георги Димитров.

Скарали са се две момчета, при което едното е наръгало другото с остър предмет. Няма опасност за живота на пострадалия. По първоначални данни нападателят е използвал ножче, но дебелото яке и раницата са спасили от по-сериозни наранявания пострадалия, който е откаран в болница.

Извършителят е задържан. Нападателят също е на 14 години, посочи Димитров.

Двете момчета са в един клас и учат в Професионалната гимназия по селско стопанство в града.

Прокуратурата и разследващите органи работят по изясняването на обстоятелствата около инцидента.

Кметът каза, че двете момчета са буйни деца, но не разполага с данни дали между тях е имало предишни конфликти.