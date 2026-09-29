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Ученик закла учителка и намушка дете в основно училище в Словакия

Пострадала е и 44-годишна жена

29.09.2026 | 14:46 ч. 10
Снимка: Пиксабей

Снимка: Пиксабей

Шейсет и една годишна жена почина след нападение, извършено тази сутрин от ученик, в начално училище в село Сташков, окръг Жилина, заяви Петра Климешова, говорител на Оперативния център на службите за спешна медицинска помощ пред словашката новинарска агенция ТАСР, цитирана от БТА. 

Климешова добави, че при нападението с нож са пострадали също едно дете и 44-годишна жена.

На мястото са се отзовали екипи на спешната помощ и на органите на реда. 

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„Екипи на въздушната спешна помощ транспортираха детето, което е в критично състояние, до болница в град Мартин. 
След първоначална обработка на раната, 44-годишната жена, която е с пробождане в гърдите, беше транспортирана по въздух до болница в Жилина. 
За съжаление, 61-годишната жена е получила наранявания, несъвместими с живота“, заяви Климешова.

Министърът на вътрешните работи Матуш Шутай Ещок, министърът на образованието, научните изследвания, развитието и младежта Томаш Друкер и министърът на здравеопазването Камил Шашко пътуват към мястото на инцидента.

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