Ученик закла учителка и намушка дете в основно училище в Словакия

Шейсет и една годишна жена почина след нападение, извършено тази сутрин от ученик, в начално училище в село Сташков, окръг Жилина, заяви Петра Климешова, говорител на Оперативния център на службите за спешна медицинска помощ пред словашката новинарска агенция ТАСР, цитирана от БТА.

Климешова добави, че при нападението с нож са пострадали също едно дете и 44-годишна жена.

На мястото са се отзовали екипи на спешната помощ и на органите на реда.

„Екипи на въздушната спешна помощ транспортираха детето, което е в критично състояние, до болница в град Мартин.

След първоначална обработка на раната, 44-годишната жена, която е с пробождане в гърдите, беше транспортирана по въздух до болница в Жилина.

За съжаление, 61-годишната жена е получила наранявания, несъвместими с живота“, заяви Климешова.

Министърът на вътрешните работи Матуш Шутай Ещок, министърът на образованието, научните изследвания, развитието и младежта Томаш Друкер и министърът на здравеопазването Камил Шашко пътуват към мястото на инцидента.