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С шест рани в гърдите е намушканият от свой съученик в Карнобат

Към момента състоянието му е стабилно

19.10.2026 | 18:19 ч. Обновена: 19.10.2026 | 18:19 ч. 12
Снимка: "Сърце и мозък "

Снимка: "Сърце и мозък "

Четиринадесетгодишният ученик намушкан от свой съученик в Карнобат, е с шест дълбоки прободни рани в областта на гръдния кош, съобщиха от пресцентъра на Многопрофилната болница за активно лечение "Сърце и мозък" в Бургас, където е настанено по спешност пострадалото момче.

Няма засягане на вътрешните органи. Пациентът е в средно тежко общо състояние, казаха от болницата.

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Към момента състоянието му е стабилно. Той остава под активно медицинско наблюдение, като се извършват необходимите образни изследвания за допълнителна оценка и проследяване на състоянието му.

Инцидентът е станал около 11:00 часа на игрище в съседство с училището в града.

Нападателят също е на 14 години. Той е задържан. 

Двете момчета са в един клас и учат в Професионалната гимназия по селско стопанство в града.

Прокуратурата и разследващите органи работят по изясняването на обстоятелствата около инцидента. 

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Тагове:

шест рани гърдите намушканият съученик Карнобат
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