С шест рани в гърдите е намушканият от свой съученик в Карнобат

Четиринадесетгодишният ученик намушкан от свой съученик в Карнобат, е с шест дълбоки прободни рани в областта на гръдния кош, съобщиха от пресцентъра на Многопрофилната болница за активно лечение "Сърце и мозък" в Бургас, където е настанено по спешност пострадалото момче.

Няма засягане на вътрешните органи. Пациентът е в средно тежко общо състояние, казаха от болницата.

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Към момента състоянието му е стабилно. Той остава под активно медицинско наблюдение, като се извършват необходимите образни изследвания за допълнителна оценка и проследяване на състоянието му.

Инцидентът е станал около 11:00 часа на игрище в съседство с училището в града.

Нападателят също е на 14 години. Той е задържан.

Двете момчета са в един клас и учат в Професионалната гимназия по селско стопанство в града.

Прокуратурата и разследващите органи работят по изясняването на обстоятелствата около инцидента.