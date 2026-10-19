С шест рани в гърдите е намушканият от свой съученик в Карнобат

Четиринадесетгодишният ученик намушкан от свой съученик в Карнобат, е с шест дълбоки прободни рани в областта на гръдния кош, съобщиха от пресцентъра на Многопрофилната болница за активно лечение "Сърце и мозък" в Бургас, където е настанено по спешност пострадалото момче.
Няма засягане на вътрешните органи. Пациентът е в средно тежко общо състояние, казаха от болницата.
Към момента състоянието му е стабилно. Той остава под активно медицинско наблюдение, като се извършват необходимите образни изследвания за допълнителна оценка и проследяване на състоянието му.
Инцидентът е станал около 11:00 часа на игрище в съседство с училището в града.
Нападателят също е на 14 години. Той е задържан.
Двете момчета са в един клас и учат в Професионалната гимназия по селско стопанство в града.
Прокуратурата и разследващите органи работят по изясняването на обстоятелствата около инцидента.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.