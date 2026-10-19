Министерството на отбраната засилва наблюдението по Черноморието с безпилотни летателни апарати

Министерството на отбраната (МО) засилва наблюдението по Черноморието с безпилотни летателни апарати, съобщиха от пресцентъра на ведомството. Дейностите са част от превантивните мерки за повишаване на сигурността и осигуряване на своевременна информация за обстановката в района.

Българската армия използва безпилотни летателни апарати за засилване на наблюдението на крайбрежието и прилежащото въздушно и морско пространство. Това е част от допълнителните мерки за сигурност, предприети от МО по Българското Черноморие.

Министерството на отбраната информира гражданите, че наблюдаваните полети на дронове по Черноморието може да са свързани с изпълнението на задачите по засилено наблюдение.

Миналата седмица министър Димитър Стоянов обсъди с министрите на отбраната на Турция и Румъния средата за сигурност в Черно море. Основна тема в двата разговора беше средата за сигурност в Черноморския регион на фона на инцидентите, при които бяха поразени два търговски кораба.

Мерките бяха взети след поредица от нападения над търговски кораби в българската изключителна икономическа зона в Черно море.

Поредицата от инциденти с търговски кораби в Черно море започна на 5 октомври, когато плавателният съд Royad Mammadov потъна край румънското крайбрежие, извън териториалните води на страната. При инцидента загинаха двама души, а други 11 бяха спасени. Румънските власти не потвърдиха официално причината за потъването.

Ден по-късно, на 6 октомври, два търговски кораба бяха атакувани с дронове на около 70 морски мили от Бяла. Alfa Watan потъна, като екипажът му остана в неизвестност.

На 13 октомври последваха нови две нападения в близост до българското крайбрежие. Корабът HS Dignity потъна на 17 морски мили от Шабла. Петима моряци бяха спасени, а други 11 са в неизвестност.

Същия ден „Челси 3“ беше поразен на 17 морски мили от Бяла, но целият му екипаж беше спасен. И двата инцидента са станали извън българските териториални води, в непосредствена близост до тях.

Напрежението се засили и след нови инциденти край Румъния. На 14 октомври беше съобщено за пожар на танкера Yara Jay.

Рано сутринта на 15 октомври беше атакуван и търговският кораб Wine Trader.