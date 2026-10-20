4 млн. турски лири в куфар откриха на МП Малко Търново

Недекларирани 4 000 000 турски лири задържаха митническите служители на Митнически пункт Малко Търново при проверка на микробус с пътници.

Пътническият микробус с българска регистрация пристига на МП Малко Търново на 16.10.2026 г., около 22:10 часа, на входящо трасе в страната от Турция. В зоната за митнически контрол водачът и всички пасажери – български граждани, са обявили, че не пренасят нищо за деклариране.

Лирите не са били декларирани

При извършената митническа проверка на превозното средство и личния багаж на пътниците, инспекторите откриват в куфар на един от пасажерите осем полиетиленови плика, съдържащи банкноти турски лири с различни купюри. Установени са общо недекларирани 4 000 000 турски лири с равностойност в евро 71 760 евро, за които не са представени и никакви документи за произход.

Катя Куцарова, главен експерт в Агенция „Митници“: „Пътникът не е дал убедителни обяснения за произхода на парите, нито е представил документи за тях".

Какво наказание е наложено?

Недеклаираните парични средства са задържани. На нарушителя - български гражданин, е съставен акт за административно нарушение по Валутния закон.

Образувано е административнонаказателно производство по случая.

"При съставен акт за валутния закон се налага санкция глоба като минималният размер е една пета от стойността на недекларираната валута“, заяви Куцарова.

Кога трябва да декларираме валута?

От ТД Митница Бургас отново напомнят на пътуващите, че пренасянето за или от трета страна на парични средства в размер на 10 000 евро или повече, или тяхната равностойност в друга валута, подлежи на деклариране пред митническите органи.

Нарушения с пренасяне на недекларирани пари се установяват и на други гранични пунктове, сред които „Лесово“ и „Капитан Андреево“. Валутата често е укривана в личен багаж, обувки, чанти с покупки, а при товарни превози – и в специално направени тайници. Митническият контрол по границите остава засилен.