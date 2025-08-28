IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Иззеха недекларирана валута за близо 200 000 лева на "Капитан Андреево"

Парите са намерени в хладилния агрегат на полуремарке на товарен автомобил

28.08.2025 | 11:31 ч. Обновена: 28.08.2025 | 15:07 ч. 2
Снимка: Агенция "Митници"

Недекларирана валута за близо 200 000 лева откриха митнически служители на Граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево". Парите са намерени в хладилния агрегат на полуремарке на товарен автомобил, съобщиха от Агенция "Митници".

Камионът превозвал стоки от Нидерландия през България и Турция за Грузия. След анализ на риска товарният автомобил е селектиран за щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура, при която са отбелязани зони с подозрителни плътности. При последвалата физическа проверка във фабрична кухина на хладилния агрегат на полуремаркето са открити 11 пакета с еврови банкноти. Установеното количество на откритата недекларирана валута е 102 000 евро с левова равностойност 199 494 лева.

По случая е образувано бързо производство. През този месец установените случаи на незаконен пренос на валута през пункта са пет, като е задържана недекларирана валута за близо 620 000 лева (над 317 000 евро).

