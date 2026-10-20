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Демерджиев: Корупцията е пряко свързана с организираната престъпност

България в сътрудничеството с международна мрежа за борба с корупцията

20.10.2026 | 10:39 ч. 8
БГНЕС

БГНЕС

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев проведе разговор с представителя на Секретариата на Глобалната оперативна мрежа на правоприлагащите органи за борба с корупцията (GlobE Network), функционираща под егидата на Службата на ООН по наркотиците и престъпността. Основен акцент на разговора е засилването на международното взаимодействие срещу корупцията, финансовите престъпления и укриване на незаконно придобити активи.

Демерджиев подчерта, че противодействието на корупцията е неразделна част от защитата на върховенството на правото, институционалната почтеност и доверието на гражданите в държавата.

“Корупцията все по-често преминава националните граници и е пряко свързана с организираната престъпност и изпирането на пари. Ефективният отговор изисква не само силни национални институции, но и бързо международно взаимодействие, което да не позволява на извършителите да се възползват от различията между правните системи“, заяви българският вътрешен министър.

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По време на разговора бяха разгледани възможностите за по-активно използване на инструментите на GlobE Network за установяване на преки контакти между компетентните органи, своевременен обмен на информация и подпомагане на трансгранични разследвания.

Особено внимание беше отделено на проследяването на незаконно придобити активи, включително чрез сложни международни финансови структури и криптовалути, както и на потенциала на новите технологии за повишаване на ефективността на финансовите разследвания.

Вътрешният министър подчерта значението на мрежата за развитието на практически контакти с партньори извън Европейския съюз. Демерджиев подчерта, че България разглежда GlobE като допълващ инструмент към установените механизми за полицейско и съдебно сътрудничество.

В хода на разговора беше заявена и готовност за задълбочаване на българското участие в мрежата и за проучване на нови възможности за съвместни инициативи, обмен на експертиза и повишаване на капацитета на компетентните органи.

“Нашата цел е международните антикорупционни стандарти да се превръщат в реални резултати – ефективни разследвания, проследяване на престъпните финансови потоци и ограничаване на възможностите за укриване на незаконни активи“, подчерта Демерджиев.

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Тагове:

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