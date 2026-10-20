Васил Божков и Елена Динева се явиха в Софийски градски съд

Васил Божков и Елена Динева се явиха в Съдебна палата днес, където продължава делото срещу бизнесмена за организирана престъпна група.

Обвинението сочи Божков като подбудител в съучастие с длъжностни лица от Комисията по хазарта, които са допуснали да не бъдат събирани в пълен размер такси, дължими по Закона за хазарта. По този начин са били нанесени щети на държавния бюджет за почти 560 млн. лева.

На предходно заседание по процеса СГС изслуша и прие осем технически експертизи, част от които са на флашки и мобилен телефон.

По този повод Божков заяви, че държавното обвинение укрива едни доказателства или фабрикува други, за да подкрепи тезата си. На миналото заседание две от вещите лица не се явиха, поради което изготвените от тях технически експертизи ще се разгледат вероятно днес.