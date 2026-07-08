Васил Божков заведе дело в САЩ за изваждане от "Магнитски"

Бизнесменът Васил Божков е завел дело във федералния съд на Вашингтон срещу наложените му санкции по глобалния закон "Магнитски", съобщава Bird.bg.

За това, че Божков е завел дело за изваждането си от списъка "Магнитски", индиректно стана ясно, след като той си поиска 5 млн.евро, дадени на футболен клуб "Левски", докато той се водеше негов собственик. От ръководството на столичния тим съобщиха, че до клуба е изпратено "уведомление за цесия и покана за доброволно изпълнение“ от името на адвокат Стоян Баумайер, който претендира плащане на сума в размер на 5 072 337,63 евро. Тогава Божков обясни, че тези пари му трябват за адвокати му, които водят делата в САЩ срещу санкциите по "Магнитски". "Те ми казаха, че няма да работят, ако не им продам това вземане, а аз няма с какво да им плащам - всичко при мен е блокирано", обясни бизнесменът, срещу когото има три наказателни дела в България.

Според Bird.bg, Службата за контрол над чуждестранни активи (OFAC) е провела и подробен разпит на Божков. "Имало е дори среща на представител на OFAC с адвокат на Божков. По-рано швейцарският адвокат на Божков каза, че той е предоставил аудио и видео доказателства", пише изданието.