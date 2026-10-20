Михаил Константинов: Йотова - Вълчев печелят, това са най-скъпите избори в историята ни

Ниска избирателна активност, предизвестен балотаж и рекордни разходи - така изглеждат президентските избори дни преди вота на 25 октомври според директора на "Електорални анализи и прогнози" в "Галъп Интернешънъл Болкан" и бивш член на ЦИК проф. Михаил Константинов.

Прогнозата му е, че около 35% от избирателите ще отидат до урните, а на втория тур Илияна Йотова и Кирил Вълчев ще спечелят убедително срещу Андрей Гюров и Георги Кандев. Той отправи в интервю пред Dnes.bg остри критики към цената на изборите и машинното гласуване и обяснява защо според него сложният избор на екран може да обърка част от гласоподавателите.

- Промени ли се първоначалната снимка след почти изтеклата предизборна кампания за президентските избори на 25 октомври - Йотова - Вълчев с двойна преднина пред Гюров - Кандев и трети Костадинов - Волгин?

- Разлика няма. Първата тройка е ясна, може грубо да ги смятате като 45%, 25%,10%. Това вече е 80% от всичките гласове. Останалите 20% се разпределят между останалите 25 кандидати и включително безумните гласове на "Не подкрепям никого". От тях се очертават две президентски двойки малко по-напред - това са Ивелин Михайлов и Илияна Матеева и Радостин Василев и Красимир Манов, те ще имат по 3% всяка. Останалите двойки са под 2%. Най-идиотското квадратче "Не подкрепям никого" ще гласуват 3% от избирателите. Напълно лишено от смисъл, нищо не значи.

По-интересна е избирателната активност, тя ще бъде около 35%. Това означава втори тур, който най-вероятно ще бъде спечелен от Йотова и Вълчев.

Изборите се очертават като абсолютно безинтересни на този етап. Минимална интрига има около третото място Костадинов - Волгин, в момента те имат около 10%., може малко да мръднат и към 15%, тази разлика няма значение. Интригата ще бъде около първите две двойки, а те се очертават Йотова -Вълчев, Гюров-Кандев. Тези избори са безмислени за повечето хора, затова толкова малко ще отидат да гласуват - около 1/3 от избирателите или малко повече.

- А как мислите, къде ще бъдат насочени гласовете на балотажа на ГЕРБ и ДПС?

- Хората ще си гласуват според това както им харесва. Електоратите не са послушно стадо, което като му кажеш гласувай за еди-кой си, то да гласува. Допускам, че ръководителите на тези формации, които споменахте, най-вероятно ще кажат на хората да гласуват по съвест. Поне половината на въпросния електорат на ГЕРБ и ДПС няма да прояви интерес към втория тур, а тези които отидат да гласуват ще се разпределят между първите две двойки Йотова - Вълчев и Гюров - Кандев, които на самия балотаж ще разделят гласовете 2 към 1. Йотова - Вълчев ще вземат вероятно 65% от гласовете, а Гюров - Кандев ще вземат около 35%.

- Не е ли твърде голяма предвидената сума за тези избори?

- Това са най-скъпите избори в историята на България, където цената на един глас е около 30 евро, като се отчетат и двата тура. Средно цената на един глас в Европа е от 3 до 5 евро, а при нас ще бъде 30 евро. А както знаете най-богатата държава на света е България, защото всички крадат и още има. Изборите са идеален пример за това, където всеки гледа да открадне на макс. Когато аз бях член на ЦИК в продължение на двадесет и няколко години, охраната, която се осъществяваше от МВР искаше допълнително 1 000 000 лева, до колкото знам искат 20 000 000 евро, тоест 40 пъти повече. Нали знаете поговорката - "Този, който яде зелника не е виновен, виновен е този, който му го носи", така че съвсем очаквано взимат колкото могат и казват и още има. Затова България е най-богатата държава.

Така наречените западняците не са по-добри, защото западната цивилизация се самоунищожава. Ние по някакъв начин гледаме да останем на страни от това колективно самоубийство на Запада, но дали ще ни се отдаде да наблюдаваме от страни или и ние ще сме вътре не знам. Дано успеем да се позапазим. За 2000 години те бяха изградили една доста прилична цивилизация - Северна Америка и Европа. В момента всичко това рухва по доста зрелищен начин. Абсолютната тъпота и умствена недостатъчност при европейските и американските ръководители са абсолютно негодни да управляват тези структури и те зрелищно се разпадат.

- А докога на избори ще имаме "мъртви души" и не оказва ли влияние това и на тези избори?

- Нека да кажем точните числа. В България има 6 400 000 български граждани на територията на страната. Общо българите по света са към 8 300 000. В избирателните списъци фигурират 6 600 000, което разбира се е повече от гражданите на територията на България. И това е така, защото във всички списъци са българите над 18 години. Само че, тъй като в страната те са 5 300 000, грубо да кажем, значи 1 200 000 - 1 300 000 избиратели са в чужбина. На тези хора им казвме фантоми, в чужбина имената им излизат в избирателните списъци, но те физически не присъствт на територията на Бългаария. Те не са мъртви хора, те са живи. При изборите след падането на комунизма за Велико народно събрание - фантомите бяха около 500 000, а сега са нараснали на 1 300 000.

- Мислите ли, че ще има затруднение с машинното гласуване?

- Които си го могат, си го могат, а тези които не могат няма да отидат да гласуват, защото ги е страх да не се изложат. Те са около 500 000. Ще наблюдаваме специфицно разделение на първия тур на 25 октомври. То е следното - на една страница на машината излизат около 10 имена, кандидатите са 28 заедно с квадратчето "Не подкрепям никого", така че ще има три страници. И човек отива пред машината, но вижда екран, където не забелязва своя кандидат, примерно номера на Йотова - Вълчев - 25, ще е на трета страница, така че ще трябва да превърти две страници. Нищо сложно - има си витуален клавиш за нова страница, така че ако се спазват инструкциите няма проблем. Проблемът е обаче, че хората, които не са свикнали да работят с такива устройства, са под стрес. Вижда, че няма имената на неговите кандидати и известно време се чуди какво да прави. Евентуално натиска втора страница, започва да се върти и излизат други кандидати, той се смущава все повече и накрая най-вероятно ще избере нещо, което не иска, защото иска да се махне от тази машина да не го гледат как очевидно той не се справя с гласуването. Допускам, че известен брой желаещи да подкрепят Йотова - Вълчев няма да успеят да подадат гласа си поради тази техническа причина.

Цивилизования свят не работи с машини, до скоро работеха във Венецуела с тях, но и там ги махнаха. И общо взето останахме ние и Бразилия.

Това не е нищо, в сравнение с местните избори през октомври догодина. Тогава избирателят ще трябва да гласува за пет неща. В някои секции се гласува за три вида кметове, за общински съветници, станаха четири, а за общинските съветници могат да избират и преференция, което е отделно. Като някои от тези избори ще искат по два -три екрана. Сега помислете какво прави нормалния гражданин. Той изпада в пълен потрес и гласува за каквото и да било. Този феномен се случи под друга форма през 1999 година, тогава управляващите демократични сили махнаха номерата на партиите в бюлетините, за да затруднят гласуващите за БСП и ДПС. И те наистина се затрудниха, този който стоеше първи в съответната листа получаваше необичайно много гласове. Влиза някакъв човек и търси своята партия, обаче там вижда някакъв списък без номера и отблязва първата позиция. Сега очевидно ще има същото това нещо в електронен вид.

В САЩ също няма точно такова гласуване, има друг вид електронно гласуване. В белите държави се гласува с бюлетини, каквото и да се случи, каквито и съмнения да възникнат по време на изборния процес, отваря се изборната кутия и броите отново. Хартията е там, няма кой да я повреди, всичко е проверимо. Когато една машина отбележи един глас, разписката е съвсем друга или пък няма нищо на нея, какво е записано в паметта на флашката, това никой не може да го знае. Не казвам, че това се случва в България, но няма как да гарантирате, че не се случва. Тоест, вие рушите доверието в изборния процес, това прави машинното глауване.

Винаги, когато се е гласувало само с машини, това се е случвало два пъти в историята на България, гласувалите са били 2 600 000 или изборната активност е от 35%-40%. При другият вариант са 3 400 000. И този път изборната активност ще бъде 35%.