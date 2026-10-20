Пет милиона тона пшеница чакат износ от България, но корабите не идват

Пет милиона тона пшеница чакат износ от България, но корабите остават край Босфора и не поемат към родните пристанища. Ударите в Черно море застрашават реализацията на зърното, поставят цените под натиск и създават риск от недостиг на складови площи преди следващата реколта.

"Ние сме в комуникация и с Министерството на земеделието, и с Комисията по земеделие. Очакваме среща в следващите дни. България няма алтернатива на черноморските си пристанища и икономическите вреди от това, което се случва в Черно море, ги носим всички на гърба си. Имаше шест кораба, които трябваше да пристигнат веднага след кораба, ударен в Румъния миналата седмица. Тези кораби не дойдоха, към момента писмен отказ от някоя компания, че няма да дойдат, няма. Но те просто не идват", каза председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов в студиото на "Денят ON AIR".

По думите му има промяна в отношението на корабните компании.

Страх и недоверие към българските пристанища

"Вижда се страхът, вижда се недоверието към нашите пристанища. Оттук нататък позицията на България е много важна. Правилно е да няма такава истерия и проблем. Ако в следващите дни не видим кораби, значи проблем има. Трябва да си дадем сметка, че много от корабите, които към момента чакат за товарене, са дошли около нашите пристанища преди всичко, което се случи в последните седмици. Към момента нова реколта за износ от пшеница е от около 5 млн. тона. Те трябва да бъдат изнесени до юни месец догодина", допълни Проданов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той подчерта, че дори в най-добрите си периоди българските пристанища са достигали капацитет от около 1 млн. тона.

Забавя се износът, има риск за новата реколта

"През декември, януари, февруари и март няма как да очакваме такива капацитети. Всеки ден забавяне през октомври и ноември изисква двойно повече време през следващите месеци, за да бъде наваксано изоставането. Ние нямаме и буфер в капацитета на износ, за да си позволим да не изнасяме. България не може да си позволи да влезе в новата реколта с повече от 1,5 млн. преходен остатък от старата. Това е в най-лошия сценарий. Хипотезата българските пристанища да не функционират е изключително страшна не само за България", коментира гостът.

"Другият голям проблем е, че България няма да получи в бюджета приходи, които трябва да получи от износа, а да не говорим за работни места, функционирането на тези пристанища. В Европа вече се говори за компенсации на пристанищата заради това, че не могат да работят. България е изправена пред изключително тежък момент. Териториалните ни води трябва да останат безопасни и корабните компании да предпочитат българските пристанища, когато става въпрос за товарене на стоки", категоричен е председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите.

Той припомни, че от началото на годината в Черно море са ударени 400 кораба, а 250 от тях са потънали.

"Ситуацията е страшна, в последната една седмица я усетихме много на гърба си. Най-големият ни страх е войната да продължи много години и ситуацията в Черно море да остане така. Никой не иска да работи в ситуация на несигурност"