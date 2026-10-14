Радев: Митрофанова увери, че Русия няма информация за ударите по корабите в Черно море

България показа, че има способности за бързи и навременни действия. Това заяви премиерът Румен Радев по време на изслушването му Народното събрание след новите атаки от дронове по кораби в Черно море.

Посланикът на Русия Елеонора Митрофанова ме увери, че нямат информация за ударите срещу кораби в Черно море.

"Извиках за разговори и руския посланик в МС. Получих уверение от посланика на Русия, че те нямат информация от тяхното Министерството на отбраната за регистрирани атаки срещу кораби в Черно море", заяви Радев и добави, че бъдещото разследване ще покаже дали това е вярно.

Министър-председателят благодари на всички спасителни екипи за навременните и професионални действия за спасяването на бедстващите моряци от корабите, ударени през последната седмица в Черно море.

По думите му особено сложна е била обстановката при ударите на 13 октомври заради силното вълнение, намалената видимост, ниската облачност и валежите.

Радев посочи, че наред със спасяването на екипажите е необходимо да се извърши щателно разследване, което да установи причините за атаките и произхода на дроновете.

По думите му е направен опит за оглед на кораба "Ейбъл", като водолази от службите са били спуснати на борда и са прекарали там повече от 30 минути. Корабът е със сериозни повреди, включително наводнено машинно отделение, което е направило операцията рискова. При огледа обаче не са открити осколки от дронове, които да позволят категорично да се установят причините за ударите.

"Направихме всичко възможно да има щателно разследване, за да установим причините за тези удари и от коя страна идват дроновете", заяви Радев.

„Лукойл“ е осигурен със суровина до средата на декември, място за паника няма

„Лукойл“ е осигурен със суровина до средата на декември, място за паника няма, заяви премиерът.

Министър-председателят увери, че има достатъчно запаси в „Лукойл“.

„Има 140 000 тона петрол, които са в складовата база. Има още 420 000 тона за разтоварване от три танкера, които са в българските териториални води“, информира Радев.

Тези танкери вече са договорени по отношение на цените и застраховките, така че там промени няма да има, допълни премиерът. Според него не могат да се очакват промени в застраховките, цената на транспорта и цената на доставките. Що се отнася до следващите доставки, Радев каза, че едва ли действията, които предприема правителството с ограничените си възможности, ще доведат до някаква промяна в бъдещите застраховки за следващата година.

Ако има проблеми с горивата, това е паниката, която вашият лидер насажда, пътувайки из страната и забавлявайки ви добре с твърденията, че, видите ли, няма да има дизел и че причината била в това, че разрешаваме износа, каза премиерът, визирайки лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Радев увери, че място за паника няма и че дизел има и ще има.

За ударите върху "Старлинк"

За ударите върху "Старлинк" на територията на България премиерът Радев заяви, че се води разследване и призова ръководителят на ДАНС да не разкрива подробности, въпреки любопитството но съпредседателя на ДБ Божидар Божанов.

"Ако тръгнем да разкриваме подробности, няма да има резултата, към който се стремим. Още малко търпение, ще имате резултати, но към момента няма да бъде споделено повече", обясни премиерът.

11 от общо 17 антени за комуникация със сателитната система Starlink са били умишлено подпалени в секретен обект край София.

Starlink е сателитна комуникационна система на компанията SpaceX на Илон Мъск. Тя осигурява интернет свързаност чрез мрежа от сателити и наземни терминали, сред които са и антените, засегнати при инцидента. Системата се използва и за комуникации във войната в Украйна, което придава допълнителна значимост на подобни посегателства срещу нейната инфраструктура.

От своя страна вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че въпреки че отговорността за охраната на тези обекти е на техните собственици, МВР са предприели допълнителни мерки за охрана.