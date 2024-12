Орбан: Зеленски отхвърли прекратяване на огъня по Коледа

Украинският президент Володимир Зеленски разкритикува в сряда унгарския министър-председател Виктор Орбан за това, че е обсъждал Украйна в телефонен разговор с руския лидер Владимир Путин, пише Ройтерс.

Орбан, който има по-тесни връзки с Путин от други европейски лидери по време на 33-месечната война на Русия в Украйна, заяви в социалната мрежа X, че разговорът в сряда е продължил един час и че „това са най-опасните седмици“ от войната.

„Никой не бива да повишава личния си имидж за сметка на единството“, каза Зеленски в социалната мрежа X. „Всички се надяваме, че Орбан поне няма да извика Асад в Москва, за да изслуша и неговите едночасови лекции“, каза Зеленски, визирайки решението на Русия да предостави политическо убежище на сваления сирийски президент Башар Асад.

В отговор на Зеленски Орбан заяви в социалната мрежа Х, че Унгария е предложила „коледно прекратяване на огъня“ и размяна на затворници, но Зеленски „ясно е отхвърлил и изключил това“. Орбан не уточни кога и как точно е предложил такова примирие, нито дали същото предложение е било отправено към Путин.

At the end of the Hungarian EU Presidency, we made new efforts for peace. We proposed a Christmas ceasefire and a large-scale prisoner exchange. It’s sad that President @ZelenskyyUa clearly rejected and ruled this out today. We did what we could! https://t.co/17f4tXJEsc