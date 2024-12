За пореден път: Пилоти засякоха изключително бързо НЛО над САЩ ВИДЕО

Федералната авиационна служба (FAA) потвърди пред Newsweek, че пилот е съобщил за "неидентифицирани светлини", докато е летял близо до Юджийн, Орегон, миналата събота.

Потвърждението идва, след като се появи аудиозапис на комуникация между двама пилоти и контрола на въздушното движение, като диспечерът казва на единия „да маневрира, ако е необходимо, наляво и надясно, за да избегне НЛО-то там“.

Пилотите съобщиха, че са видели неидентифицирани червени, кръгли светлини и обекти, които се движат хаотично към океана и се издигат на различни височини, като един каза, че обектите се движели с екстремна скорост.

Говорител на FAA каза, че "пилот съобщи, че е видял неидентифицирани светлини, докато е летял във въздушното пространство на Центъра за контрол на движението в Сиатъл в събота, 7 декември".

В 44-минутния запис, който беше публикуван в социалните медии в неделя, пилот на United Airlines, летящ над националната гора Willamette, казва на контрола на въздушното движение: „Гледаме право на запад към Юджийн. Виждаме 3 или 4 цели... те са на всякакви височини, движат се нагоре и надолу, това е доста лудо."

