Изчезналият руски самолет се е разбил на 15 км от летището, няма оцелели ВИДЕО

Пътническият самолет с 49 души на борда, който изчезна в Далечния изток на Русия, се е разбил. В момента се извършва издирване на оцелели, съобщиха местни власти, но най-вероятно няма оцелели.

Местното министерство на извънредните ситуации съобщи, че Ан-24, управляван от базираната в Сибир авиокомпания „Ангара“, е изчезнал от радарните екрани, докато се е приближавал към дестинацията си Тинда, отдалечен град в Амурската област, граничещ с Китай.

First footage from the crash site of the An-24 in the Amur region, Russia. The plane crashed 15 kilometers from the city of Tynda. There were 48 people on board. All are presumed dead.

Technical failure and pilot error are being considered the main causes of the tragedy.… pic.twitter.com/50ehCLAyFg