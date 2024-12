Украйна изпраща хуманитарна помощ на Сирия, за да предотврати “хранителна криза“

Украйна е готова да изпрати хуманитарна помощ в Сирия, за да “помогне за предотвратяване на продоволствена криза“, обяви президентът Володимир Зеленски.

Съобщението идва седмица след като подкрепяният от Русия режим на бившия сирийски президент Башар ал-Асад се срина на фона на широкомащабна офанзива на бунтовниците.

Украинският президент каза още, че Киев ще допринесе за стабилизирането на Сирия след падането на Асад. “Готови сме да помогнем на Сирия да предотврати хранителна криза, включително чрез хуманитарната програма "Зърно от Украйна". Възложих на правителството да организира доставки на храни в сътрудничество с международни организации и партньори, желаещи да помогнат”, каза още Зеленски.

Президентът на Украйна призова глобалните партньори също да съдействат за осигуряването на стабилен мир в Сирия, която претърпя години на гражданска война, “запалена с намесата на Русия“, съобщава The Кyiv Independent.

“Имаме възможност да подкрепим сирийците с украинска пшеница, брашно и олио – наши продукти, които допринасят в световен мащаб за гарантиране на продоволствената сигурност. Координираме се с партньорите и сирийската страна, за да вземем решение относно логистиката. Със сигурност ще подкрепим този регион, така че стабилността там да стане основа за нашето движение към истински мир”, написа Зеленски в социалната мрежа Х.

Today, I discussed food aid within the framework of the “Grain from Ukraine” program with our government officials from the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Agrarian Policy and Food, in particular, aid for Syria.

This humanitarian initiative has already made a…