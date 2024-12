Американецът Травис Тимерман напусна Сирия след освобождаване от затвора

Травис Тимерман, американецът, който беше освободен от сирийски затвор на фона на падането на диктатурата на сваления президент Башар ал-Асад, беше изведен от страната от американската армия, потвърди представител на отбраната на САЩ пред CBS News в петък.

29-годишният Тимерман, който изчезна в прословутата затворническа система на Сирия преди около седем месеца, беше отведен в американската военна база Ал Танф и след това излетян от Сирия с хеликоптер и предаден на Държавния департамент на САЩ. Втори служител на отбраната каза на CBS News, че е бил транспортиран със самолет до Йордания.

Муаз Мустафа, директор на сирийската оперативна група за извънредни ситуации, базирана във Вашингтон, който работи с бунтовниците, за да организира трансфера на Тимерман обратно на безопасно място, сподели снимка от предаването на Тимерман на американските сили.

“Пийт Тимерман, известен още като Травис, е жив и здрав и отново в ръцете на американците, благодаря на невероятния екип от (сирийската оперативна група за извънредни ситуации), че направи това да се случи!“ Написа Мустафа в публикация в социалната мрежа X.

Тимерман, който е от Мисури, каза на старшия чуждестранен кореспондент на CBS News, че е бил освободен от затвора по-рано през седмицата, след като бунтовниците свалиха правителството на Асад. Той каза, че двама мъже, въоръжени с AK-47, са разбили вратата на затвора му в понеделник с чук.

“Вратата ми беше разбита, това ме събуди“, каза Тимерман и продължи разказа си: “Мислех, че охраната все още е там, така че реших, че войната може да е била по-активна, отколкото се оказа. След като излязохме, нямаше съпротива, нямаше истински бой”, каза той пред CBS News.

Pete Timmerman AKA Travis is safe and sound and back in American hands thank you to the amazing team at @syrianetf for making this happen! Thank you to the new government in Damascus for helping us and escorting us safely to the Tanf Garrison