Хакери или плашещо съобщение: "Радиостанцията на Страшния съд" пусна песента "Аз съм руснак" ВИДЕО

След като излъчи рекорден брой съобщения на 11-ти декември, руската радиостанция UVB-76, наречена още "Жужжалка", тъй като обикновено излъчва бръмчащи и понякога непоследователни съобщения, включи няколко музикални композиции в "програмата си" на 17-ти декември. Първите, които съобщиха за това, бяха потребителите на VKontakte в коментарите на страницата на онлайн версията на UVB-76 , както и потребителите на YouTube, които също следят на живо потока на радиостанцията.

Една от първите песни, излъчени по "радиото на Страшния съд", бе "Аз съм руснак" на Шаман. Тя прозвуча в 22:33 московско време. Записът на песента, която прозвуча в ефир на фона на обичайното жужене, беше публикуван от Telegram канала Baza.

Mysterious radio station UVB-76 ("The Buzzer") broadcasted the songs SHAMAN's "I am Russian", "Swan Lake", and the USSR anthem. This could be a hack or a signal for military operations.

The radio station, operational since the 1970s, is known as part of the "Perimeter" system,… pic.twitter.com/Oh8ClZxaXE