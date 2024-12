85 жертви на самолетна катастрофа в Южна Корея ВИДЕО

Самолет със 181 пътници се разби на летище в Южна Корея, убивайки 85 души, съобщиха от противопожарната служба на страната.

Машината е излязла от пистата и се е разбила в стена на международното летище Муан в югозападната част на страната, съобщи агенция Йонхап.

Видеоклип, споделен от местния телевизионен канал MBC, показва как самолетът на Jeju Air каца на пистата на международното летище Муан, а от двигателите излиза дим, след което целият самолет бързо е обхванат от пламъци. Той се е връщал от Банкок, Тайланд когато се е случил инцидента малко след 09:00 часа местно време.

BREAKING: Video shows crash of Jeju Air Flight 2216 in South Korea. 181 people on board pic.twitter.com/9rQUC0Yxt8